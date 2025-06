Ex-presidente de Câmara no Rio é morto a tiros

- Foto: Reprodução

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, no Rio de Janeiro, Jorge Henrique da Costa Nunes, conhecido como Dedinho, morreu após ser baleado na tarde desta sexta-feira, 23, na frente da sua casa na Baixada Fluminense.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no entanto, já chegou à unidade sem vida, segundo a Prefeitura de Nilópolis.

De acordo com informações da polícia, um carro passou em frente à casa do político e efetuou disparos em sua direção.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Na última eleição, Dedinho teve a candidatura indeferida e não concorreu.

Preso em 2019

Dedinho foi preso em 2019 pela Polícia Civil do Rio por suspeita de mandar matar um adversário político.

A polícia alegou que o então presidente da Casa Legislativa chefiava uma organização criminosa e havia mandado matar o vereador e policial civil Roberto de Barros Batista, conhecido como Betinho.

Betinho não foi morto e, de acordo com a polícia, o homem contratado para executá-lo, identificado como Fernando, desistiu, e, acabou sendo morto pelo grupo de Dedinho em represália.

O delegado Moisés Santana, que ficou responsável pela investigação, disse que a morte de Betinho foi encomendada por R$ 200 mil.

Ainda segundo o delegado, durante as investigações, foi constatado que Betinho passou a incomodar o presidente da Câmara ao ingressar com um mandado de segurança para anular os atos dele relacionados à disputa pela presidência do legislativo municipal.