Eduardo Paes como vice de Lula em 2026? Entenda o cenário

Lula e Eduardo Paes - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lideranças do Rio de Janeiro aconselharam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a escolher o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), como vice na chapa para a eleição nacional em 2026.

Conforme apuração do Metrópoles, a ofensiva mais recente pelo nome de Paes na chapa foi realizada junto à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, na última semana.

Paes é visto como candidato forte ao governo do Rio. O PSD acredita que o gestor carioca tem grandes chances de assumir o Palácio das Laranjeiras a partir de 2026.

Para o lado do PT pró-Paes, a escolha do prefeito do Rio de Janeiro ajudaria Lula a dialogar com conservadores.

Impasse com o PSB

O impasse para colocar Paes na vice seria uma eventual briga com o PSB, partido do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin, que quer mantê-lo no posto em 2026. O Planalto avalia uma candidatura do socialista ao governo ou ao Senado em São Paulo, visando oferecer um palanque forte a Lula no maior colégio eleitoral do país.