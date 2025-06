Bahia será o 2º estado com mais moradias do Minha Casa, Minha Vida

MCMV contemplará municípios com menos de 50 mil habitantes - Foto: Divulgação

A Bahia será a segunda unidade da federação que vai receber mais unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida destinado a municípios com até 50 mil habitantes em 2025.

Financiada pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) Sub 50, estes imóveis serão destinados para o para famílias com renda mensal até um salário mínimo integrante da Faixa Urbano 1.

Segundo consta na Portaria publicada no Diário Oficial pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, o estado vai receber 2004 imóveis, ficando atrás apenas de São Paulo,que será contemplado com 2.600 unidades. Ao todo, a previsão é de que sejam construídas 20 mil casas neste ano. A maior parte delas estará localizada na região Nordeste, com.7.964 unidades. Veja detalhes no quadro abaixo:

A publicação também estabelece as regras e requisitos para o processo de seleção de propostas destinadas ao subsídio das unidades habitacionais.

Programa ampliado

O Minha Casa, Minha Vida consolidou mais um passo para beneficiar a classe média. Desde o início de maio, os bancos começam a oferecer a Faixa 4, nova categoria que abrange famílias com renda mensal de R$ 8 mil a R$ 12 mil.

A nova categoria financiará imóveis novos e usados de até R$ 500 mil, com juros de 10,5% ao ano e 420 parcelas mensais. Atualmente, as taxas de mercado para este tipo de imóveis estão entre 11,5% e 12% ao ano.

Segundo os Ministérios das Cidades e do Trabalho e Emprego, a nova categoria deve beneficiar até 120 mil famílias apenas este ano, ampliando para 3 milhões as unidades habitacionais financiadas até 2026, ao somar todas as faixas. Entenda as principais mudanças no programa habitacional:

Como ficaram as faixas do Minha Casa, Minha Vida?