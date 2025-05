Minha Casa, Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil começa a valer

A nova modalidade oferece pagamento de até 420 meses - Foto: Divulgação

A partir desta segunda-feira, 5, se inicia a contratação de crédito imobiliário para famílias com renda de até R$ 12 mil por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), na linha Classe Média.

A nova modalidade oferece pagamento de até 420 meses, com taxa de juros nominal de 10% ao ano. A cota de financiamento para imóveis novos é de 80%, independente da região do país. Para imóveis usados, esse percentual é de 60% nas regiões Sul e Sudeste e de 80% para as demais localidades. O valor máximo de compra e venda do imóvel pode chegar a R$ 500 mil.

O objetivo da ampliação do crédito imobiliário, da MCMV Classe Média, é democratizar o acesso ao crédito imobiliário e oferecer taxas de juros mais acessíveis para uma classe social que cresce cada vez mais no país, conforme avalia o presidente da CAIXA, Carlos Vieira. “O governo federal e a CAIXA têm a expectativa de beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025, que terão melhores condições para realizar o sonho da casa própria, graças ao Programa Minha Casa, Minha Vida.”, afirma o presidente do banco.

A viabilização do MCMV Classe Média ocorre por meio da soma de recursos do FGTS com recursos próprios dos bancos interessados em operar, e a CAIXA, como Banco da Habitação, mais uma vez sai na frente e já inicia sua atuação.

Além da nova modalidade, o programa ainda lançou outras ampliações nas demais faixas; veja:

* Faixa 1: renda familiar até R$ 2.850,00;

* Faixa 2: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil;

* Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil.