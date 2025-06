Lula dá entrada em hospital após mal-estar

Presidente foi atendido no Sírio Libanês - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no hospital Sírio-Libanês, na tarde desta segunda-feira, 26, após sentir um mal-estar. O chefe do Planalto teve que cancelar uma agenda com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Segundo informações do portal G1, Lula teve uma crise de labirintite. O presidente ainda passou por exames de imagem e de sangue, retornando ao Palácio da Alvorada, onde ficou de repouso.

“Realizou exames de imagem e de sangue […] todos dentro da normalidade. Já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia”, diz trecho do boletim divulgado pela unidade.

Histórico recente

Em dezembro do ano passado, Lula passou por um procedimento cirúrgico após sentir fortes dores na cabeça. Dois meses antes, o presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Planalto.

Em janeiro deste ano, o presidente da República passou por uma tomografia no Sírio-Libanês, fazendo mais uma bateria de exames em fevereiro.