Dinheiro esquecido em bancos poderá ser resgatado automaticamente

Cidadãos brasileiros poderão ativar o resgate automático de valores esquecidos em instituições financeiras, a partir desta terça-feira, 27. A funcionalidade foi anunciada pelo Banco Central nesta segunda-feira, 26, como uma atualização do Sistema Valores a Receber (SVR).

Antes da mudança, o resgate precisava ser feito manualmente para cada valor encontrado. Agora, com a nova função, o processo será automatizado para quem optar pela adesão.

“O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisa consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação”, informou o BC em nota oficial.

Como ativar o resgate automático:

A adesão à funcionalidade é opcional e exige:

Conta no portal gov.br com nível prata ou ouro

Autenticação em duas etapas ativada

Chave Pix do tipo CPF cadastrada

O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta vinculada à chave Pix. Não haverá aviso prévio do Banco Central sobre a devolução.

Limitações e exceções:

O resgate automático estará disponível somente para pessoas físicas. Chaves Pix do tipo CNPJ não são elegíveis. Instituições que não aderirem ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo o procedimento manual. A mesma regra vale para contas conjuntas.