Prazo para declarar Imposto de Renda de 2025 termina nesta sexta

Imposto de Renda - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2025, referente ao ano-calendário de 2024, está prestes a acabar. Os contribuintes têm até as 23h59 desta sexta-feira, 30, para prestar contas.

Apenas 31,03 milhões das 46,2 milhões de declarações foram entregues à Receita Federal. Ainda espera-se receber 15,2 milhões de documentações referentes ao Imposto de Renda (IR) de 2025.

Quem precisa declarar

O trabalhador que recebeu um rendimento tributável acima de R$ 33.888 no ano passado precisa declarar.

Estão isentas da declaração as pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais durante 2024, salvo se forem enquadradas em outro critério de obrigatoriedade.

O cronograma de pagamento dos cinco lotes de restituição começa em 30 de maio e vai até 30 de setembro.

Para o contribuinte que não fizer ou atrasar o envio da declaração à Receita terá de pagar multa, no valor mínimo de R$ 165,74, e no valor máximo correspondente a 20% do imposto devido sobre a renda.