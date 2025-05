Maior evento do setor de gás e óleo do Norte/Nordeste começa nesta quarta

Evento vai discutir pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil - Foto: Divulgação | Petrobras

Começa nesta quarta-feira, 28, o Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição doBOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes em três dias de evento, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show exclusivo de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.



Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.

Somente a rodada de negócios deve movimentar em torno de R$ 400 milhões no curto prazo, fora as interações ao longo da feira, quando fornecedores e clientes da cadeia produtiva se encontram e realizam outros acordos comerciais. A previsão é desta edição receber o triplo de expositores em relação à primeira edição e mais de 300 marcas, além de sete delegações internacionais.

O encontro aborda assuntos relevantes das etapas de exploração e produção (upstream), transporte (midstream), refino (downstream), petroquímica, naval e integração energética. A programação conta com duas plenárias, uma sobre óleo e outra sobre gás, além de congresso acadêmico, seção técnica, Arena ESG (voltada para discutir ações de governança e sustentabilidade), Arena Inovação, rodada de negócios e visitas técnicas.

Conheça alguns dos painelistas já confirmados:

- Luiz Gavazza, Diretor-Presidente Bahiagás

- Patrícia Baran, Diretora-Geral Interina ANP

- José Firmo, CEO Petro Revonvavo

- Marcelo Lyra, Vice-Presid. de Comunic. ESG e Rel. Institucionais Acelen

- Martha Villarreal, Presidente Junta Diretiva - ACIPET Colômbia

- Stenio Jayme Falvão, Gerente Exec. de Terra e Águas Rasas Petrobras

Nicolás Honorato, organizador do evento, destaca que o mercado de petróleo e gás é diversificado e dinâmico, com operações que vão desde a exploração e produção em terra e no mar ao refino e transporte.

“Há também uma boa diversidade de empresas operadoras e um aumento expressivo nas atividades de exploração tanto em terra quanto no mar”, ressalta o gestor, acrescentando que profissionais do setor, como técnicos e engenheiros, terão um grande leque de opções de trabalho, de conhecer as últimas novidades do segmento e possibilidades de novos contatos durante o BOGE25.

Nicolás lembra ainda que na parte de refino estão chegando refinarias independentes e estão sendo feitas novas construções de dutos de gás na região Nordeste. É um mercado que movimenta bastante a economia da Bahia, levando renda e desenvolvimento para diversas cidades, algumas delas com relativamente baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano).