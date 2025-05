99Food promete pagamento de R$ 250 por dia para entregadores

Receberão motociclistas cadastrados que realizarem 20 corridas por dia - Foto: Divulgação

Em contra-ataque ao Ifood, o 99Food apresentou, em sua volta após a sua pausa desde 2022, a proposta de pagamento de R$ 250 para entregadores em todo o Brasil. A proposta faz parte do plano que inclui garantia de rendimento mínimo para entregadores e isenção de taxas para restaurantes parceiros.

Lançado em 2019, as operações do 99Food estavam suspensas desde 2022, e retornam no momento em que o Ifood está em meio a polêmicas de altas taxas, má-qualidade de serviços e insalubridade de pagamentos a trabalhadores de entrega.

A 99Food pretende iniciar as operações até o fim do primeiro semestre de 2025.



Como funcionará a proposta?

Segundo a empresa, motociclistas cadastrados que realizarem 20 corridas por dia, sendo 15 viagens com passageiros e entregas, além de 5 entregas de comida por dia, receberão R$ 250 diários. De acordo com a empresa, o valor representa um acréscimo de 50% em relação à média de remuneração atual dos entregadores. O pagamento será feito no mesmo dia, por meio da 99Pay.

O pacote faz parte de um investimento de R$ 1 bilhão previsto para 2025, que inclui o desenvolvimento de um aplicativo integrado com serviços de transporte, entregas e finanças.

Pontos físicos para entregadores

Além disso, a 99Food também promete aplicar R$ 50 milhões, nos próximos cinco anos, na criação de pontos de apoio físicos aos motociclistas nas principais cidades do país. Esses locais terão banheiros, áreas de descanso e acesso à água.

A empresa afirma que os motociclistas não serão vistos como intermediários, mas como “parceiros”, e diz estar em diálogo com o governo para garantir acesso à previdência social e estabelecer uma base mínima de remuneração.