Bahiagás 30 anos, a energia boa da Bahia

A Bahiagás não apenas cresceu, como também contribuiu para o desenvolvimento da Bahia - Foto: Divulgação

A Bahiagás celebrou 30 anos de uma trajetória que é pura energia, no dia 30 de agosto. Desde 1994, a Companhia de Gás da Bahia vem fazendo a diferença no setor energético do estado. O que começou com 12 clientes e 53 quilômetros de dutos se transformou em uma base de mais de 85 mil clientes e cerca de 1.200 quilômetros de rede de distribuição.

A Bahiagás não apenas cresceu, como também contribuiu para o desenvolvimento da Bahia. Como empresa de economia mista, administrada pelo Governo da Bahia e com a Mitsui Gás e Energia do Brasil como acionista, a Companhia se tornou a maior concessionária pública de gás natural canalizado do Brasil, e a segunda maior entre públicas e privadas. “A nossa energia não é só distribuir gás canalizado. Nós transformamos a vida de pessoas, gerando emprego, renda, qualificação profissional, sustentabilidade e investimentos”, afirma Larisse Stelitano, diretora Técnica e Comercial da Companhia.

Ao longo desses 30 anos, a Bahiagás trilhou um caminho pautado pela interiorização e massificação do gás natural, sempre com um olhar atento à inovação. Foi assim que ela se tornou fundamental no desenvolvimento de diversos setores no estado, atendendo indústrias, comércios, residências, veículos e termelétricas. “Nada disso seria possível sem o empenho e a competência do nosso time de colaboradores. Juntos, conquistamos muito e, juntos, vamos conquistar ainda mais”, ressalta Luiz Gavazza, diretor-presidente da Companhia.

Responsabilidade socioambiental

Mas a Bahiagás vai além da distribuição da energia do gás natural. A Companhia é movida por um compromisso com a Bahia e com sua gente. No esporte, sempre patrocinou atletas como o ex-maratonista aquático Allan do Carmo e o tri campeão mundial de parajiu-jitsu Igor Nogueira. Na cultura, tradicionalmente apoiando atrações icônicas do Carnaval de Salvador como o Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, os blocos afros Olodum, Ilê Aiyê, Cortejo Afro e o afoxé Filhos de Gandhy, a Bahiagás está sempre presente, incentivando o crescimento e a inclusão cultural e artística.

E quando o assunto é meio ambiente, a Bahiagás é referência no setor energético. Com a movimentação de 6,6 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, a Companhia evita a emissão de 1,2 milhão de toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 8,4 milhões de árvores. Com isso, a Companhia distribui um energético menos poluente em comparação aos outros combustíveis fósseis, o que promove a sustentabilidade ambiental.

Conectando a Bahia

O projeto Gás Sudoeste, maior duto de distribuição de gás natural em construção no Brasil, vai interligar 12 municípios baianos, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico da região de Itagibá a Brumado, passando por Jequié, Maracás e outras oito cidades. Com um investimento de R$ 600 milhões, esse projeto é mais um exemplo de como a Bahiagás continua a levar energia e oportunidades para cada vez mais baianos.

E a expansão não para por aí! Outro grande projeto que já está em andamento é a construção do gasoduto que vai ligar Catu a Mata de São João (22 Km), beneficiando também a região de Pojuca. Além disso, a parceria com a Petrobahia e a GNLink vai permitir a construção de uma unidade de processamento e distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Gás Natural Comprimido (GNC) em Itabuna, reforçando a presença da Bahiagás no sul, extremo sul e sudoeste do estado.

A interiorização da distribuição de gás natural desempenha um papel importante na economia baiana. Ela não só contribuirá para a redução de emissões de CO2, fornecendo energia a diversos setores, como o da mineração, e também servirá como matéria-prima para várias indústrias, especialmente na produção de fertilizantes. Essas iniciativas são passos importantes para que a Bahia consolide sua posição como líder na transição para uma energia mais limpa e acessível em todo o estado.

Transição Energética

A Bahiagás tem se consolidado como um pilar da transição energética na Bahia. Com a Bacia de Camamu e o Gasoduto da Integração Sudeste-Nordeste (Gasene), a Bahia se estabeleceu como um polo estratégico para o gás natural no Brasil. "Expandimos nossa atuação para o Sul, Extremo Sul e, mais recentemente, para o Sudoeste da Bahia, sempre com o olhar voltado para o futuro e a sustentabilidade", complementa o diretor-presidente Gavazza.

Adicionalmente, seguindo as diretrizes do Governo do Estado e do seu Conselho de Administração, a Bahiagás tem exercido um papel significativo nas discussões com outras distribuidoras sobre o papel das concessionárias e do gás natural na promoção de uma transição energética integrada, sustentável e segura. “É amplamente reconhecida a importância do gás natural como uma ponte essencial na transição do uso intensivo de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, evidenciando seu papel estratégico na transformação energética do país, acentuando a busca por uma matriz energética com a marca da baixa emissão de carbono”, concluiu.

O Futuro da Energia

Em 2024, a Bahiagás lançou sua II Chamada Pública Coordenada para aquisição de biometano, com o objetivo de fomentar a produção do energético na Bahia. A iniciativa visa expandir seu uso em todo o estado, iniciando por Juazeiro, transformando-o em um município verde. A criação de um corredor sustentável ao longo da BR-407, entre Juazeiro e Feira de Santana, reforça o compromisso da Companhia em oferecer uma solução energética mais limpa e ambientalmente responsável. “A Bahiagás estima investimentos de cerca de R$ 60 milhões em infraestrutura para a construção de 40 km de rede de distribuição na região”, afirma o diretor Administrativo e Financeiro, Luciano Ribas.

Completando 30 anos de história e contribuições para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia, a Bahiagás inicia o desenvolvimento de seu Plano Diretor de Expansão. Ele prevê investimentos de aproximadamente R$ 3 bilhões nos próximos anos, com o objetivo de consolidar a presença da Companhia nos principais centros econômicos do estado e ampliar o fornecimento de gás natural para 68 municípios baianos, que juntos respondem por 88% do Produto Interno Bruto (PIB) industrial e 75,5% do PIB estadual.

A Bahiagás segue levando sua energia por toda a Bahia, com compromisso e orgulho de ser a chama que acende o desenvolvimento em mais de 20 municípios do nosso estado. E isso é só o começo.