Salvador recebe feira internacional com foco no setor de petróleo e gás

O evento vai seguir até a sexta-feira, 30, e é aberto ao público - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Foi aberta oficialmente na noite desta quarta-feira, 28, a terceira edição da Bahia OIL Gás Energy, Boge 2025. O evento com foco no setor de petróleo e gás do Norte/Nordeste do Brasil acontece no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, e reúne cerca de 200 expositores. Ao todo, serão 250 estandes de cinco seguimentos de óleo e gás.

O Grupo A TARDE, único veículo de comunicação participante da feira internacional, mantém um espaço exclusivo para entrevistas e coberturas. Até a sexta-feira, 30, devem passar pelo evento 12 mil pessoas, de 20 países.

Somente a rodada de negócios deve movimentar em torno de R$ 400 milhões, fora as interações ao longo da feira, quando fornecedores e clientes da cadeia produtiva se encontram e realizam outros acordos comerciais.

"O evento nasceu em 2009 como uma feira em um estacionamento de uma universidade de Salvador cresceu, cresceu e se converteu em feira já de âmbito internacional nos últimos anos. Estamos nesta edição realmente superando todos os valores", afirmou Nicolás Honorato, organizador da Boge.

A abertura contou com a presença derepresentantes do setor e autoridades, entre estes o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), André Joazeiro, e o presidente da Bahiagás, Luiz Gavaza. Nos três dias de feira vão ocorrer conferências, encontros de negócios e arenas temáticas.

Conferências, encontros de negócios e arenas temáticas farão parte da feira internacional | Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Celso Ferreira, vice-presidente da Acelen, empresa que administra a refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, participou da mesa 'Perspectiva em Gás, Refino e Petroquímica' e ressaltou a importância de alinhar o processo de produção com a sustentabilidade. Segundo ele, é possível ganhar dinheiro sem deixar de lado os cuidados com o meio ambiente.

"Na medida em que você considera todos os aspectos, seja a produção, seja a sustentabilidade, seja o impacto ambiental dentro do seu sistema de gestão, as coisas naturalmente acontecem. Se eu consumo menos energia, por exemplo, eu vou favorecer meu custo, mas ao mesmo tempo eu vou emitir menos CO2. Se eu consumo menos água, eu vou reduzir meu custo também, e vou ser mais sustentável", explicou Ferreira.

A Bahia Oil e Gás Energy conta com 250 estandes e 200 expositores | Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Celso Silva, ceo da GBS Storage, empresa que oferece soluções em estocagem de gás natural, conversou com o Portal A TARDE e falou sobre uma iniciativa que torna a Bahia pioneira da prática na estocagem de gás, no Brasil. O Campo de Gás de Manati, localizado na Bacia de Camamu-Almada, no Baixo Sul da Bahia, foi o escolhido entre as 547 opções distribuídas pelo país.

"A Bahia é o berço do gás natural do Brasil, foi onde começou a produção de gás e, obviamente, já tem campos com essa característica. Porém, a gente fez uma avaliação entre os 547 campos do Brasil, e o melhor deles, na nossa leitura, é o campo de Manati, que é um campo offshore, a 10 km da costa", ratificou Silva.

Oportunidade de trocas

Entre os expositores, encontramos Marcelo Jezler, diretor da Etep Indústria Metalúrgica, uma empresa familiar de produtos e equipamentos para a área de petróleo e gás, criada em 1983, pelo pai, um ex-funcionário da Petrobras. Para ele, estar em um evento com a grandiosidade da Boge é a oportunidade de ser visto e fazer negócios.

"Já estamos há 42 anos no mercado e somos uma empresa 100% baiana, 100% soteropolitana. Para a gente, é uma honra poder ter essa interação, mostrar novidades que, muitas vezes, no dia a dia das empresas, a gente não consegue apresentar. E é um mercado que vem crescendo, de cinco anos para cá, e nos dá uma oportunidade muito boa", ressaltou o diretor, revelando que, hoje, a Etep emprega 50 pessoas.

Marcelo Jezler é diretor da Etep, empresa de produtos e equipamentos para a área de petróleo e gás | Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

A Bahia OIL Gás Energy é um espaço de debates e trocas para muitos profissionais da área e segue até a sexta-feira, 30, das 13h às 20h, com entrada gratuita. Para acessar a feira e participar das interações é preciso de inscrever no site do evento.