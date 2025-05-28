Acelen mira em crescimento sustentável e trabalho de integração

Vice-presidente de Operações da Acelen, Celso Ferreira - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

Presente no primeiro dia da Bahia Oil & Gás Energy (BOGE), no Centro de Convenções de Salvador, nesta quarta-feira, 28, o vice-presidente de Operações da Acelen, que administra a refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde, Celso Ferreira, falou ao Portal A TARDE sobre como a empresa tem feito para conciliar crescimento e sustentabilidade.

Celso frisou o reconhecimento do trabalho feito pela empresa, que recebeu recentemente o Selo Bronze pela redução de resíduos enviados aos aterros, e como a atuação para reduzir os danos ambientais também pode beneficiar as refinarias.

"Eu acho que é ter uma gestão integrada, acho que as coisas são integradas. Na medida em que você considera todos os aspectos, seja a produção, seja a sustentabilidade, seja o impacto ambiental dentro do seu sistema de gestão, as coisas naturalmente acontecem", iniciou.

"Se eu consumo menos energia, por exemplo, eu vou favorecer meu custo, mas ao mesmo tempo eu vou emitir menos CO2. Se eu consumo menos água, eu vou reduzir meu custo também, e vou ser mais sustentável", continuou o vice-presidente de Operações da Acelen.

"Então, as coisas estão integradas, acho que a gestão tem que ser integrada, acho que você tem que estabelecer claramente que são metas, que a produção é super importante, mas o desempenho ambiental é tão importante quanto a produção", destacou Celso Ferreira.

Trabalho social e parceria

Celso ainda pontuou o trabalho de integração social feito pela Acelen, com a formação de jovens das comunidades do entorno da refinaria. Um dos projetos é desenvolvido no município de Candeias, que assim como São Francisco do Conde, faz parte da Região Metropolitana de Salvador.

"É uma característica que a gente, quando construiu a Acelen, entendeu a importância de criar uma empresa atualizada com o mundo atual, aonde ambiental, do social e da governança, é fundamental. Temos em Candeias (um projeto), que faz a formação de jovens das comunidades do entorno. A gente teve agora um orgulho enorme, 40 mulheres, jovens aprendizes que fizeram todo um trabalho na refinaria, então acho que esses são alguns exemplos", explicou Celso, que continuou.

"Tem projetos na parte de saúde também, como prevenção do câncer de mama, então acho que é tudo uma questão que tem que estar integrada dentro da sua estratégia de negócio, de entender o negócio de uma maneira muito mais sistêmica e abrangente do que só o resultado. O resultado é importante, mas entender que o resultado passa por ganhar dinheiro, mas passa por ser socialmente responsável, por ter um desempenho sustentável, por ter uma operação segura e que esteja integrado com a questão ambiental também", afirmou.

Sobre o evento

O Bahia Oil & Gas Energy (BOGE25), é considerado o maior evento dos setores de óleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil. O evento gratuito teve início nesta quarta, 28, e segue até o dia 30 de maio, no Centro de Convenções de Salvador, das 13h às 20h.

Durante a terceira edição do BOGE, que está consolidado nos calendários nacional e internacional, refletindo a pujança do setor nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, devem ser reunidos 12 mil visitantes, com a presença de 20 países.

O Grupo A TARDE é media partner do BOGE25 e fará uma cobertura especial dos três dias de evento, com direito a entrevistas exclusivas direto de uma sala própria.

A abertura do evento contará com um show de Pierre Onassis, ex-vocalista da banda Olodum, às 20h de quinta-feira, 29. A festa será open bar e open food.

Mais de 250 expositores estão confirmados para realizar negócios, como a Transpetro, Petrobras, Governo Federal, Acelen, Bahiagás, Brava Energia, Apolo, Expro, Governo da Bahia e a SLB.