Empresa de petróleo promete investimento milionário na Bahia

Durante Bahia Oil & Gás Energy, CEO de empresa revela investimento milionário no nordeste - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O Centro de Convenções de Salvador está servindo como sede para o Bahia Oil & Gás Energy (BOGE) de 2025, que acontece nesta quarta-feira, 28, e vai até a sexta-feira, 30. O evento contou com o Fórum de Gás Natural da Bahia, que reúne representantes dos setores públicos e privados para debaterem sobre a exploração do recurso energético no estado.

Durante o fórum, o CEO da Petroborn, Marcos Farina falou com o Portal A TARDE sobre o investimento de US$ 35 milhões, cerca de R$ 198 milhões na cotação atual, que a empresa pretende investir na Bahia. Além disso, Marcos falou sobre a geração de oportunidades que os campos operacionais oferecem, como a geração de emprego e a movimentação na economia.

Investimento milionário

Farina revelou que a Petroborn busca inserir um investimento milionário de US$ 35 milhões na Bahia.

“Nosso planejamento é contemplar o investimento de 35 milhões de dólares, sendo que a gente vai fazer numa primeira fase 15 milhões de dólares, se refere ao desenvolvimento de todos os nossos ativos na região.”

Marcos ainda destacou que atualmente, “a Petroborn possui cinco campos ativos, dois deles sendo produtores e três blocos exploratórios.”

Além disso, ele afirma que o investimento será voltado para a perfuração de postos e trabalhos de more power, tancagem, interligação, possibilitando que os investimentos movimentem a economia local.

CEO da Petroborn, Marcos Farina | Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Reentradas em poços perfurados

Marcos explicou ao Portal A TARDE que a empresa efetuou a compra de um campo de petróleo nomeado “Bela Vista”, com isso, segundo o CEO, o próximo passo é: “fazer uma reentrada com sonda para recolocar esses poços em produção e aumentar a capacidade deles de produção. No Campo Bela Vista são quatro reentradas, já no Campo Iraí houve uma reentrada no início de 2025, e um segundo processo já é pensado para o restante do ano.”

*Colaborou para a matéria Gustavo Zambianco