Bahia se destaca no Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos

Em tempos de transformação ecológica, os minerais críticos e estratégicos estão no centro das discussões globais sobre o futuro energético. Com o objetivo de destacar a relevância da Bahia nesse cenário, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participou, nesta quarta-feira (28), da segunda edição do Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos, realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em Brasília.

Um dos palestrantes do evento, o presidente da CBPM, Henrique Carballal, integrou o painel "Investimentos em infraestrutura para o crescimento dos minerais críticos e estratégicos", onde apresentou as ações da companhia para evidenciar o papel estratégico da Bahia na consolidação do Brasil como referência global na produção de insumos fundamentais para a transição energética.

“A CBPM, seguindo uma recomendação do governador Jerônimo Rodrigues, tem atuado de forma decisiva para ampliar o conhecimento geológico e estimular a pesquisa de minerais como níquel, cobre, cobalto, ferro, titânio, vanádio, grafita e terras raras, essenciais para a descarbonização. Nosso compromisso é garantir que a mineração baiana seja uma alavanca para o desenvolvimento sustentável e a soberania energética do país”, afirmou Carballal.

Mineração sustentável e inclusiva

A Bahia, sob a liderança da CBPM, tem se destacado por um modelo de mineração que alia inclusão social, responsabilidade ambiental e desenvolvimento industrial. Um exemplo concreto é a implantação da primeira fábrica de vidro solar fora da China, que será instalada no município de Belmonte pela empresa Homerun Brasil, em parceria com a CBPM. O projeto é resultado direto da política de aproveitamento responsável dos recursos minerais críticos e estratégicos do estado, com foco na transição energética.

Outro destaque são os investimentos que vêm sendo feitos com recursos da mineração baiana em áreas como a educação, reforçando o compromisso da CBPM com uma mineração que gera benefícios concretos e duradouros para as comunidades locais. Um exemplo dessa iniciativa é o Fundo de Educação idealizado pela CBPM com o apoio da Galvani Fertilizantes, por meio do qual serão investidos R$ 10 milhões em educação no município de Irecê e região.

Desenvolvido pela Galvani em parceria com a CBPM, o Projeto Irecê tornará a Bahia independente da produção de fertilizantes fosfatados, essenciais para a produtividade agrícola. Além disso, o estado passará a atender 30% da demanda das regiões Norte e Nordeste do Brasil por esse tipo de insumo.

“Considerado um mineral estratégico para o Brasil, o fosfato é fundamental para a segurança alimentar do país. Ainda somos altamente dependentes da importação de fertilizantes, e a produção desse mineral é essencial para reduzir essa vulnerabilidade”, explicou Carballal.

Infraestrutura e logística

Durante sua palestra no seminário, Carballal também ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura e logística como pilares para o desenvolvimento da mineração baiana. Em parceria com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a CBPM tem impulsionado ações estratégicas junto ao Governo Federal para ampliar a capacidade de escoamento da produção mineral e atrair novos empreendimentos para o estado.

No último dia 23 de maio, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, esteve na Bahia para anunciar investimentos com recursos do Novo PAC nos portos de Aratu e Ilhéus. Os novos incentivos financeiros garantem, ainda, a operação da hidrovia de Sobradinho. As medidas anunciadas reforçam o escoamento da produção mineral do estado.

“Cobramos também a necessidade urgente de rever a situação da privatização da FCA [Ferrovia Centro-Atlântica]. O que está sendo feito é um crime contra a Bahia, contra o Brasil. Para avançarmos no desenvolvimento mineral sustentável, precisamos resolver as demandas logísticas e de infraestrutura, o que inclui encontrar uma solução definitiva para a FIOL e para o Porto Sul”, completou o presidente da CBPM.

Compromisso

Também estiveram presentes no evento o vice-presidente da CBPM, Carlos Borel, o diretor técnico, Manoel Barretto, e a geóloga Michele Santos. A participação da CBPM no seminário reforça o compromisso da companhia com uma mineração sustentável e alinhada aos desafios ecológicos e energéticos do século XXI.

Além das discussões técnicas e institucionais, o Seminário Internacional de Minerais Críticos e Estratégicos 2025 marcou o lançamento do “Green Paper – Como inserir a agenda dos minerais críticos e estratégicos nas discussões da COP30 e na transição energética justa”, um documento que posiciona o Brasil como ator relevante no debate global sobre segurança mineral e energia verde.