Bahia lidera transição energética no país

Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás - Foto: Divulgação

No atual cenário de busca por uma matriz energética mais limpa e sustentável, há um reconhecimento que é motivo de orgulho para os baianos: a Bahia é destaque no mercado de gás natural no país. Isso não é fruto do mero acaso, mas sim o resultado de uma conjunção de fatores e iniciativas estratégicas ao longo dos anos que foram decisivas para que o estado alcançasse essa posição de liderança.

Entre as tantas contribuições, podemos destacar o desenvolvimento do Polo Industrial de Camaçari, a exploração de poços maduros na Bacia do Recôncavo e no Campo de Manati (na Bacia de Camamu-Almada), e o Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito da Bahia (TR-BA). Além disso, vale citar que a Bahia possui a maior faixa de um único estado coberta por um dos principais sistemas de transporte de gás natural do país: o Gasoduto da Integração Sudeste-Nordeste (Gasene).

Essas iniciativas e investimentos, aliados à atuação da Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, elevaram o estado à posição de destaque que ocupa hoje. Não é à toa que a Companhia tenha se tornado a maior concessionária pública de gás natural canalizado do Brasil. Outro símbolo dessa evolução é a presença significativa do energético na matriz industrial: 31% na Bahia, contra 10% na indústria nacional.

Todas essas conquistas colocam a Bahia também como líder no processo de transição energética no Brasil. Afinal, o gás natural é a ponte entre os combustíveis fósseis e as fontes de energia renováveis, devido à sua capacidade de emitir baixos níveis de dióxido de carbono. Nesse contexto, seguindo as diretrizes do Governo do Estado, a Bahiagás vem à frente das discussões com as demais concessionárias a fim de encararem juntas os desafios para essa transição.

E por falar em desafios, ainda há algumas barreiras a serem superadas. Do ponto de vista técnico, é preciso investimentos públicos e privados para financiar pesquisas que otimizem a decomposição da matéria orgânica no gás natural. No aspecto regulatório, é crucial estabelecer condições que favoreçam a atração de recursos.

A boa notícia é que estamos no caminho certo. A Bahiagás vem trabalhando para consolidar a transição energética, criando mais oportunidades para todas as regiões do estado. Inclusive, o Plano Diretor de Expansão da Companhia prevê investimentos de aproximadamente R$ 3 bilhões nos próximos anos e a ampliação do fornecimento do gás natural para 68 municípios. Portanto, o futuro do gás natural no estado se mostra bastante promissor para o êxito da transição energética. E quem ganha com isso é, sobretudo, a Bahia e os baianos.