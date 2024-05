Bahiagás protagoniza simpósio de energia | A TARDE

Entre os destaques da segunda edição do simpósio "Bahia Oil & Gas Energy 2024", um dos maiores do setor no país, está a patrocinadora e uma das protagonistas da programação ao incluir um estande aberto aos visitantes.

A expectativa anunciada é a da presença de 10 mil participantes de 15 países distribuídos em 200 estandes nos três dias, de hoje até sexta-feira. Outra projeção otimista é a movimentação de um montante superior aos R$ 60 milhões registrados no ano anterior.

O fato de ser a sede do encontro coloca a Bahia no centro das atenções quando o assunto é a engenharia de gás e petróleo, com todos os desdobramentos esperados para o debate envolvendo métodos sustentáveis para esta atividade econômica de mais alto relevo.

- O Bahia Oil & Gas Energy vai proporcionar uma excelente oportunidade de troca de conhecimentos e experiências com outras empresas e profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor de petróleo e gás - diz o diretor-presidente da Bahiagás, Luis Gavazza.

Detalhes - A empresa baiana fornecedora de gás estará representada em diferentes paineis, nos quais os visitantes poderão conhecer em detalhes os projetos e ações da companhia.

A ideia é a de contribuir para debater aspectos relacionados à chamada "transição energética", trocando-se a combustão por meios não-poluentes, mobilizando recursos das mais diversas atividades econômicas, além da mobilidade.

A participação no simpósio é gratuita, mediante inscrição no site oficial do "Bahia Oil & Gas Energy 2024", com programação completa disponível na internet.

Escola bilíngue recebe adido

A Land School Federação, escola bilíngue premium e extensão da Gurilândia Schools, que integra o Inspired Education Group, receberá amanhã, às 10h, Luandino Carvalho, adido cultural da Embaixada de Angola no Brasil e diretor da Casa de Angola na Bahia, e Grace Medeiros Araújo, autora dos livros “Nzinga, A Rainha Angolana” e “Determinação: A minha história com o bullying”, escritos quando ela tinha 11 e 14 anos de idade, respectivamente.

Entre os principais objetivos da ocasião especial está a discussão sobre a relevância de práticas antibullying no ambiente escolar.

