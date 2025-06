Laboratório de drogas em Jauá é desativado em operação da Rondesp

PM segue as buscas para localizar os demais integrantes do grupo criminoso - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Um laboratório de drogas foi desarticulado pela Polícia Militar da Bahia na noite desta quarta-feira, 28, no distrito de Jauá, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A ação foi realizada por equipes da Rondesp RMS durante a Operação Força Metropolitana, voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Segundo a corporação, os policiais avistaram um grupo de homens comercializando drogas em frente a uma residência. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram, mas dois deles foram alcançados e presos em flagrante.

No interior do imóvel, os militares encontraram uma estrutura montada para o refino e a embalagem de substâncias ilícitas, caracterizando um verdadeiro laboratório do tráfico.

Apreensão de drogas em Jauá: maconha, cocaína e crack

Durante a ação, foram apreendidos:

17,8 kg de maconha

1,1 kg de cocaína em pó e 47 pinos prontos para comercialização

222 g de crack e 477 pedras da mesma droga

5 balanças de precisão

6 aparelhos celulares

Materiais utilizados para embalagem e preparo dos entorpecentes, como prensa, tesouras, carretéis de linha, fitas isolantes, rolos de durex e aproximadamente 3 kg de embalagens plásticas

Dois cadernos de anotações, cartões bancários diversos e dinheiro em espécie, incluindo cédulas de real e dólar

Presos e material apreendido foram levados à delegacia

Os dois suspeitos presos e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A PM segue as buscas para localizar os demais integrantes do grupo criminoso que conseguiram fugir.