Homem é preso na Bahia por armazenamento de pornografia infantil

Ação investiga a produção e o armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes - Foto: Divulgação / PF

Um homem foi preso nesta terça-feira, 27, na cidade de Teofilândia, no interior da Bahia, durante a Operação Héstia, deflagrada pela Polícia Federal para combater crimes de exploração sexual infantil online. A ação investiga a produção e o armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

A operação resultou no cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão. No decorrer da ação, os agentes localizaram arquivos contendo imagens e vídeos de pornografia infantil em dispositivos eletrônicos do suspeito, o que levou à prisão em flagrante.

De acordo com a Polícia Federal, o material apreendido será periciado, e, caso os crimes sejam confirmados, o investigado poderá responder por estupro de vulnerável e pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) relacionados à produção e armazenamento de conteúdo sexual envolvendo menores.