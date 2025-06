Força Penal Nacional é acionada para atuar no Presídio de Eunápolis

Conjunto Penal de Eunapólis - Foto: Divulgação / SEAP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou portaria que autoriza o emprego da Força Penal Nacional no Conjunto Penal de Eunápolis. De acordo com o documento, publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 28, a força de segurança dará apoio na gestão prisional, treinamento e capacitação, pelo período de 30 dias.



Ainda conforme a publicação, a operação contará com o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e de segurança pública da Bahia.

A FPN foi criada em novembro de 2023 pelo então ministro da MJSP, Flávio Dino. O objetivo é responder de forma eficaz a crises no sistema prisional, promovendo a cooperação entre diferentes esferas de governo e agências para a qualificação das condições carcerárias e da segurança pública.

Crise em Eunápolis

O Conjunto Penal de Eunápolis passa por um intervenção e está sendo gerido pelo Grupo Especializado em Operações Prisionais (GEOP), visando o restabelecimento da ordem e segurança no presídio, que passa por uma grave crise desde o ano passado.

No dia 12 de dezembro de 2024, criminosos armados invadiram o Conjunto Penal e libertaram 16 detentos. Os fugitivos estavam no pavilhão B do Conjunto Penal e usaram uma "teresa" - tipo de corda artesanal formada por lençóis - para fugir pela lateral do alambrado. O momento foi registrado pelas câmeras de segurança internas do presídio.

A ex-diretora da unidade prisional Joneuma Silva Neres, chegou a ser presa sob a suspeita de ter facilitado a fuga. Ela foi a primeira mulher a assumir o posto de chefia de um presídio na Bahia.

No lugar de Joneuma, entrou Jorge Magno Alves Pinto. Ele sofreu um atentado na semana passada, o que motivou ações das forças de segurança do estado no sentido de combater a crescente onda de violência no município.