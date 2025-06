Vereadores acionam a Alba contra Hilton Coelho após invasão na Câmara

Vereadores de Salvador pedem cassação de Hilton Coelho (Psol) - Foto: Divulgação

Uma comitiva de vereadores de Salvador esteve na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira, 27, para denunciar o deputado estadual Hilton Coelho (Psol) à presidência da Casa. O parlamentar esteve na invasão à Câmara Municipal, na última semana. O bloco pede a cassação do psolista.

O grupo formado por 18 edis, incluindo Carlos Muniz (PSDB), que preside o legislativo municipal, entregou para a presidente Ivana Bastos (PSD) um documento com 33 assinaturas, sob alegação de que o ato protagonizado por sindicalistas é um "atentado à democracia".

Além dos vereadores, estiveram presentes no encontro alguns deputados estaduais, como Adolfo Menezes (PSD), Leandro de Jesus (PL), Tiago Correia (PSDB), Samuel Júnior (Republicanos), Emerson Penalva (PDT).

Hilton se manifesta

Logo após o encontro dos vereadores e deputados com Ivana Bastos, Hilton Coelho se manifestou. Em conversa com a imprensa, o parlamentar afirmou não acreditar em uma punição grave, como a cassação do seu mandato.

“Não acredito em cassação. Se conseguirem alimentar esse processo na Assembleia, se for instalado, vai ser com provas forjadas. Não fiz nada naquele momento que não fosse acompanhar o processo. A todo momento eu pedia calma porque vi professoras sendo muito agredidas. Desafio quem possa apresentar elementos que revelem a minha participação em qualquer ato indevido", afirmou o deputado estadual.