Jerônimo Rodrigues recebe mais alta honraria brasileira

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) recebendo honraria - Foto: Divulgação

Primeiro governador afro-indígena, Jerônimo Rodrigues (PT), foi homenageado nesta terça-feira, 27, com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, honraria mais alta do Brasil. A cerimônia aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília, conduzida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

O chefe do Executivo agradeceu a honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores e ressaltou o seu compromisso político com a população baiana.

“Receber a medalha da Ordem de Rio Branco é uma honra que compartilho com o povo baiano e que reforça nosso compromisso com o diálogo, a democracia e a justiça social. Agradeço ao presidente Lula e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que conduziu a cerimônia com sensibilidade e respeito. Compartilhei esse momento especial com a minha melhor companhia, Tatiana Velloso”, disse o petista.

Na ocasião, o petista diz que a homenagem não se restringe apenas a sua figura de gestor estadual e diz que a honraria é parte de um marco do trabalho conjunto e da projeção da Bahia no cenário global.

“Esse é um reconhecimento que divido com todos que constroem, ao meu lado, uma Bahia mais forte. Levo essa honraria como símbolo do que podemos alcançar quando a Bahia se conecta com o mundo com competência e propósito. Seguimos fazendo do nosso estado uma referência de dignidade, desenvolvimento e inclusão”.

A comenda é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais.

Outros homenageados

O presidente Lula (PT) já concedeu a honraria a outras personalidades públicas, são elas:

Mano Brown, cantor;

Erika Hilton (PSOL), deputada federal;

Alexandre Rabello de Faria, almirante de esquadra e diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha;

Clécio Luís (Solidariedade), governador do Amapá;

Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

Márcio Macêdo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência;

Milton Nascimento

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário;

Rafael Tajra Fonteles (PT), governador do Piauí;

Vital do Rêgo, presidente do TCU (Tribunal de Contas da União)

Homenagem

Criada em 1963, pelo então presidente da República, João Goulart, a Ordem de Rio Branco presta uma homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. A honraria é concedida pelo Ministério das Relações Exteriores, tendo o presidente da República como Grão-Mestre.