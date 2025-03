Documentário sobre Milton Nascimento chega aos cinemas; leia a crítica - Foto: Reprodução

"Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver”. Assim como na sua canção de mesmo nome, o fim da travessia de Milton Nascimento pelo mundo da música foi um tanto quanto melancólico. O artista se aposentou dos palcos em 2022 e deixou um vazio que nunca mais será ocupado. Diferente do final da música Travessia, o público jamais vai querer se esquecer de quem foi Milton Nascimento — se é que isso seja possível.

O documentário Milton Bituca Nascimento, que chega nesta quinta-feira (20) aos cinemas, mostra o quão influente foi o trabalho do músico. A produção reúne depoimentos de grandes artistas nacionais e internacionais, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Gadú, Gilberto Gil e até o cineasta americano Spike Lee. A narração da história fica por conta de Fernanda Montenegro, que consegue embutir cada palavra com grandes doses de emoção.

A linguagem poética utilizada por Fernanda casa perfeitamente com as obras criadas ao longo da carreira do cantor. Entretanto, a primeira parte da produção é um tanto monótona.

Com o tempo, a bajulação exacerbada começa a cansar, de forma que o cantor é colocado numa posição de quase divindade. E não é que Milton não seja digno de todos esses elogios, mas é que suas qualidades como artista já eram conhecidas por qualquer um antes mesmo do documentário.

As coisas ficam mais interessantes quando o doc retrata o lado humano de Milton, o lado que o público não conhece. Um homem negro que precisou lidar com as adversidades da sociedade para seguir sua paixão.

Um jovem que, mesmo tendo sido reprovado na aula de canto, sempre teve a arte correndo em seu sangue. Poder entender a complexidade de sua carreira é o principal chamativo da produção.

Milton Bituca Nascimento é um retrato de um músico sem igual. Apesar de demorar para engatar, o documentário realiza uma retrospectiva emocionante de sua carreira. O ponto alto acontece quando a obra começa a narrar a trajetória do artista no exterior.

É muito interessante ver como se desenrolou a relação do artista com o jazz, além de novamente ser levantado o debate se aquilo que Milton produz pode ser ou não considerado jazz. Para além dos rótulos, a influência do carioca por onde ele passa é perceptível, independente de qual tipo de música estamos falando.

Uma necessidade vital

Usando e abusando da poesia, o documentário estabelece a música como uma necessidade vital para Milton. Desde sua infância, quando transforma o barulho das ferrovias em ritmo, o jovem Bituca mostrava que precisava da arte para sobreviver.

Durante seus momentos mais difíceis, a arte foi sua motivação para continuar seguindo em frente. O documentário aborda a polêmica gerada após Milton ter aparecido extremamente magro por conta da diabetes. Na época, foi especulado que o artista estaria com aids.

Os comentários maldosos e a condição física foram duros de se enfrentar, mas o cantor não se deixou derrubar. Conforme o fim da última turnê se aproxima, um clima de tristeza e saudade toma conta do documentário, mas logo é substituído pela sensação de alegria e satisfação em poder revisitar o trabalho de um artista que desperta no público "a estranha mania de ter fé na vida".