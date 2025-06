Jerônimo Rodrigues destaca políticas de Inclusão digital nas escolas

Jerônimo Rodrigues vai detalhar ações de inclusão digital nas escolas estaduais no podcast 'Fala, Jero' - Foto: Reprodução | Youtube

As ações do governo estadual para ampliar o acesso à internet e promover a inclusão digital nas escolas da rede pública serão tema do podcast "Fala, Jero!" desta segunda-feira, 26, às 19h30. A transmissão vai ao ar pelo youtube.

No episódio inédito, o governador Jerônimo Rodrigues, irá detalhar as iniciativas em andamento que visam transformar a inovação tecnológica em políticas públicas efetivas, com foco no avanço educacional.

"Estamos levando tecnologia para as escolas e fazendo da inclusão digital uma realidade para todos", adianta o governador. Durante a transmissão, os ouvintes poderão interagir em tempo real e enviar perguntas ao chefe do Executivo estadual por meio do chat disponível na plataforma de exibição.