Jerônimo Rodrigues anuncia construção de novo hospital

Em agenda no município de Itapetinga, no médio sudoeste baiano, neste sábado, 24, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou a construção do Hospital Regional de Itapetinga e assinou a ordem de serviço para o início das obras da Policlínica Regional de Saúde.

As ações fazem parte do esforço estadual para ampliar e qualificar a assistência de média e alta complexidade na região.

O Hospital Regional terá um investimento estimado em R$ 125 milhões e contará com 130 leitos, incluindo 20 de Terapia Intensiva (UTI) para adultos e neonatais. A unidade será referência para gestações de alto risco, com ambulatório especializado, internação obstétrica, UTI neonatal, Unidades de Cuidados Intermediários (UCINCo e UCINCa) e posto de coleta de leite humano.

“Vamos aproximar os municípios de um tratamento de média e alta complexidade, encurtar distâncias, evitar que nossos parentes tenham que andar tanto para cuidar da saúde. É economia pra todo mundo. Essa é a nossa missão para a saúde de Itapetinga", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado da secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

O hospital terá ainda serviços de urgência e emergência 24 horas para adultos, crianças e gestantes, bem como leitos para clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, obstetrícia, pediatria e saúde mental.

Além disso, possuirá estrutura cirúrgica com cinco salas e leitos PPP (pré-parto, parto e pós-parto). O centro de diagnóstico contará com tomografia, ultrassonografia com Doppler, radiologia com contraste, endoscopia, broncoscopia e laboratório.

Na mesma cerimônia, foi assinada a ordem de serviço para a construção da Policlínica Regional de Saúde, com início imediato das obras na próxima segunda-feira, 26.

O investimento total é de R$ 24,2 milhões, sendo R$ 7,2 milhões de recursos estaduais e R$ 17 milhões do governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A unidade terá capacidade para realizar até 120 mil atendimentos por ano.

"Será uma inovação entre as policlínicas do PAC. Essa estrutura vai ser implantada ao lado do hospital, formando um grande complexo, aproximando a população da média e alta complexidade. É uma estratégia de governo de regionalizar a saúde, mas também de desafogar a entrada do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), diminuir a tensão nas emergências e distribuir melhor os pacientes, para que eles possam ser atendidos nas suas próprias regiões", destacou a secretária da Saúde, Roberta Santana.

A policlínica contará com 25 consultórios, salas para exames oftalmológicos, eletroneuromiografia, pequenos procedimentos cirúrgicos e ambulatório de estomias, além de estrutura completa para fisioterapia, terapia ocupacional e reabilitação.

Haverá ainda núcleo especializado de atenção à vítima de violência sexual, saúde da mulher, da criança, do homem, além de serviços voltados ao tratamento de doenças crônicas, ortopedia e otorrinolaringologia.

Durante a agenda, o governador e a secretária também formalizaram a entrega de equipamentos e mobiliários para o Hospital e Maternidade de Itapetinga (HMI), no valor de R$ 77 mil, além de R$ 250 mil em equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Outro destaque foi o cofinanciamento estadual ao Hospital Cristo Redentor, unidade de referência para parto e nascimento em Itapetinga, que receberá R$ 2,9 milhões por ano através do Programa Mãe Bahia.

A iniciativa integra a política estadual de fortalecimento da assistência materno-infantil, com foco na redução da mortalidade e na promoção da saúde das gestantes e recém-nascidos. A celebração de convênio entre a Sesab e o Município para inclusão do Hospital Virgínia Hagge no programa Mãe Bahia também foi assinada.

As novas estruturas prometem transformar o panorama da saúde pública em Itapetinga e região, reduzindo a necessidade de deslocamentos para centros maiores e garantindo acesso a cuidados especializados com maior resolutividade.