"Baiano que vai nos orgulhar", diz Ivana Bastos sobre Barroso

Ivana Bastos durante a sessão solene - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), exaltou, nesta sexta-feira, 23, a figura de Luís Roberto Barroso, magistrado que preside o Supremo Tribunal Federal (STF), agraciado com o título de cidadão baiano e com a Comenda 2 de Julho. Para a deputada, o mais novo 'filho da terra' vai trazer muito orgulho para o estado.

"A gente precisa homenagear essas pessoas. As honrarias que os deputados têm dado, todas tem um propósito, história de vida. A gente vê o ministro Barroso, o encantamento pela Bahia, sua história de vida. Hoje é um 'sextou' com alegria, a sessão foi linda, uma homenagem mais que merecida. Um baiano que vai nos orgulhar muito", pontuou a deputada, em conversa com a imprensa, durante a cerimônia.

Ivana Bastos ainda afirmou que a concessão do tíulo ao também ministro do STF, Gilmar Mendes, deve entrar em pauta de votação em breve.

"Nós temos reuniões da mesa diretora toda primeira quarta-feira do mês. Nessas reuniões que a gente está levando os projetos. Se a honraria já foi protocolada, ela está em pauta para a gente votar na primeira quarta do mês", pontuou a presidente da Alba.

Balanço da gestão

Presidente da Alba desde fevereiro deste ano, sendo efetivada em março, Ivana Bastos fez um balanço sobre sua gestão até o momento. A parlamentar citou como pontos positivos o avanço de projetos de autoria dos demais deputados e a organização da casa nos três meses à frente do cargo.

"Votamos quase 50 projetos de deputados aqui, colocamos quórum em plenário. As comissões não estão ainda como eu desejo, mas estão avançando. A gente está vendo uma casa fisicamente mais limpa. Está correndo tudo bem, as sessões estão sendo prestigiadas. O saldo é muito positivo", afirmou Ivana, primeira mulher a comandar o legislativo baiano.

Imbróglio

Ivana Bastos foi eleita 1ª vice-presidente da Casa no processo que reconduziu Adolfo Menezes (PSD), então presidente, ao posto. O STF, entretanto, derrubou o novo mandato do deputado à frente da Alba, sob a alegação de que não há reeleição para presidência de legislativo dentro de uma mesma legistura.