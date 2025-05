Governo envia Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias à Alba

LDO foi encaminhada à Alba na terça-feira, 13 - Foto: Matheus Landim / GOVBA

O governador em exercício, Geraldo Júnior (MDB), encaminhou, na noite de terça-feira, 13, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026 à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O ato contou com a presença do chefe de gabinete do governo do estado, Maurício Weidgenant.

A LDO é um dos principais instrumentos para o planejamento das ações do governo, uma vez que estabelece as prioridades e metas que irão orientar a elaboração do orçamento estadual.

A aprovação da LDO é vista como um passo fundamental para garantir a continuidade das políticas públicas e ações que buscam promover o desenvolvimento econômico e social da Bahia nos próximos anos.

Na ocasião, o governador destacou a importância da LDO para garantir um novo ciclo de crescimento e justiça social para o Estado. Ele também expressou confiança no apoio da presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), e dos deputados e deputadas, na aprovação orçamentária.

“Uma honra para mim encaminhar esse documento a pedido do nosso governador Jerônimo, toda sistematizada, com estudos detalhados para a Assembleia”, afirmou Geraldo Júnior.