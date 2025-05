Fusão PSDB-Podemos: saiba o que vereadores pensam sobre união

Vereadores do PSDB e Podemos - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE | Reginaldo Ipê | CMS

Em fase embrionária, a fusão entre os partidos PSDB e Podemos caminha para que seja concretizada com foco de engrandecer o partido para as eleições de 2026. O tema vem sendo discutido amplamente em Brasília, mas já repercute em âmbito municipal.

Em Salvador, as duas legendas juntas possuem sete vereadores, sendo cinco tucanos e dois do Podemos. Ainda em estágio de debate, alguns edis enxergam a união das siglas como positiva, a exemplo do presidente da Câmara Municipal da cidade (CMS), Carlos Muniz.

“Estou acompanhando de uma forma feliz. Eu acho que essa federação irá sair, o mais rápido possível. Espero que dê tudo certo para que o PSDB fique mais forte, para que os políticos que compõe o PSDB venham fazer algo mais interessante para o povo da Bahia e do Brasil”, disse o chefe do Legislativo.

A mesma opinião foi corroborada pelo líder do partido na casa legislativa, vereador Daniel Alves. Segundo ele, é questão de tempo para que a fusão seja sacramentada.

“Estamos aguardando a esfera nacional, já tivemos a sinalização do nosso líder federal Adolfo [Viana] de que tudo caminha para fusão, de fato, com o Podemos”, afirmou ao portal A TARDE.

Já o presidente municipal do Podemos, João Cláudio Bacelar, diz que também segue aguardando as diretrizes da sigla em âmbito nacional. “Sei que está bem avançada a questão da fusão, e deve acontecer”, declarou.

Governo x oposição

Na Bahia, a federação entre as siglas esbarra nos posicionamentos partidários de ambas legendas. Isso porque, tanto na esfera estadual como municipal, o PSDB é alinhado com o governo Bruno Reis (União Brasil) e o Podemos com Jerônimo (PT), rivais históricos.

O dirigente municipal do Podemos diz acreditar que o partido deverá permanecer ao lado do petista. Para isso, segundo João Cláudio Bacelar, a sigla conta com o apoio do vice-presidente nacional, Pastor Everaldo.

“O presidente [estadual] Heber [Santana] tem me dito que o partido na Bahia irá permanecer como está, ou seja, na base do governador Jerônimo Rodrigues. Eu torço para que isso aconteça”, contou.

Já os vereadores do PSDB pregam cautela sobre qual lado deve ser escolhido com a nova fusão.

“É uma questão que tem que se conversar. Então, acredito que uma fusão dessa, no início, precisa ter um alinhamento, até porque cada um tem as suas relações, os parlamentares do PSDB como do Podemos, que não podem ser deixados de lado”.

Na mesma linha, o presidente Carlos Muniz diz acreditar que qualquer mudança de posicionamento deve ser tratada de forma coletiva, e não isolada.

“Primeiro, eu sou povo. Eu não sou nem de Jerônimo, nem de Bruno Reis. Segundo, eu quero dizer que a decisão é uma decisão do colegiado. Nenhum presidente pode tomar uma decisão sozinho. Eu acho que o colegiado que vai se posicionar de que forma ele vai compor a partir do momento em que a federação estiver realizada”, concluiu.

Fusão partidária

Na prática, uma fusão partidária tem o objetivo de transformar dois partidos em um só. Deste modo, a sigla ficará mais "forte", isto é: