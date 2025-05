Políticos baianos lamentam morte de Divaldo Franco

Divaldo Franco morreu na terça-feira, 13, aos 98 anos - Foto: Raul Spinassé / Ag. A TARDE

A classe política baiana lamentou a morte de Divaldo Franco. O líder espírita faleceu na noite de terça-feira, 13, aos 98 anos, em Salvador. A Mansão do Caminho, mesmo local onde ele morreu, por volta das 21h45, informou que a causa da morte se deu por conta de uma falência múltipla dos órgãos.

Em missão internacional na China, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) ficou consternado, e lembrou outras mortes recentes de lideranças que tiveram repercussão.

“Filho de Feira de Santana, Divaldo Franco levou a luz da nossa Bahia ao mundo e deixou um legado único no espiritismo. Sua partida se soma à recente despedida do Papa Francisco e de Pepe Mujica - líderes com trajetórias marcadas pelo amor, respeito e cuidado ao próximo”, postou nas redes sociais.

O líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT), também deu seu pesar pela perda. "Sua trajetória foi marcada pelo amor, pela caridade e pela fé. Me solidarizo com todos e todas que encontraram em suas palavras e ações um exemplo de luz e acolhimento. Que sua paz siga como inspiração!", escreveu.

"Que Deus receba a alma de Divaldo Franco. O médium, escritor, educador e líder espírita dedicou a existência às causas humanitárias e a busca da paz. Meus sentimentos à família e amigos", lamentou o ministro da Casa Civil e ex-governador, Rui Costa.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, exaltou a trajetória de vida do líder religioso baiano, conhecido por sua dedicação incansável à caridade, à paz e à promoção da dignidade humana.

“Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade, à paz e à promoção da dignidade humana. Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas seu legado de amor e serviço ao próximo permanecerá vivo por gerações”, declarou.

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), destacou o caráter humanista e acolhedor de Divaldo. “Sua vida foi marcada por um compromisso profundo com a caridade, a educação e a espiritualidade. Fundador da Mansão do Caminho, Divaldo acolheu milhares de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, transformando realidades com afeto, disciplina e oportunidade”, frisou.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), afirmou que Divaldo sempre um exemplo para o cuidado com o outro. "O mundo perde um grande líder espiritual. Ele sempre também pregou a paz. É um momento de luto e tristeza. Que o seu legado pela paz seja perene”, disse o chefe do Legislativo da capital da Bahia.

O senador Ângelo Coronel (PSD) também lamentou a perda, e lembrou que da importância de Divaldo para o espiritismo. “Mais que um grande líder religioso e o maior divulgador da doutrina espírita pelo mundo, um ser humano especial, defensor da paz e da solidariedade”, afirmou.

Já o deputado federal Léo Prates (PDT), se solidarizou com a família, amigos e todos os seguidores do líder espiritual. “Divaldo Franco foi um farol de luz para muitas gerações. Seu trabalho incansável, através da Mansão do Caminho, salvou e transformou a vida de milhares de pessoas, oferecendo educação, saúde e um futuro de esperança para os mais necessitados”, pontuou.

Saúde debilitada

O quadro de saúde do médium se tornou bastante delicado nos últimos meses. Ele havia finalizado seu tratamento contra um câncer de bexiga, mas começou a apresentar complicações como dificuldades em se hidratar e manter uma alimentação adequada. Com isso, foi preciso implementar uma sonda gástrica para que Divaldo recebesse os nutrientes necessários.

O diagnóstico do câncer veio em novembro de 2024, após um desconforto urinário. Em dezembro, ele iniciou o tratamento com sessões de radioterapia, associadas a uma ‘pequena dose’ de quimioterapia. Em meio ao tratamento, Divaldo seguia com suas atividades habituais no Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR), que integra a famosa Mansão do Caminho, seu trabalho social de maior fama.

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.