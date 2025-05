Líder espírita, Divaldo Franco teve história retratada em filme

Divaldo Franco morreu aos 98 anos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O líder espirita baiano Divaldo Franco, que morreu na noite desta terça-feira, 13, aos 98 anos, teve sua trajetória marcada por inúmeros feitos. Entre eles, a sua participação no cinema brasileiro, com o filme “Divaldo - O Mensageiro da Paz”.

O longa, que estreou em setembro de 2019, conta a vida do líder espírita, que era reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores espíritas da atualidade. Dividido em três fases da vida do religioso, a obra reproduz a infância , adolescência e fase adulta de Divaldo, onde o público pode acompanhar as descobertas pessoais e espirituais do médium.

Entre os momentos marcantes do longa, está o primeiro contato de Divaldo com a espiritualidade, as tentações terrenas, a fundação da Mansão do Caminho e sua primeira publicação psicografada.

O roteiro foi escrito por Clovis Mello e se tornou um sucesso pois evitou o panfletarismo, ou seja, o autor não transformou o longa em algo que afirma o certo ou errado, mas apenas em contar a história como de fato ocorreu. Na época do lançamento, o autor conversou com o Portal A TARDE e falou um pouco da sua relação com sua religião.

Morte de Divaldo

Divaldo Franco faleceu na noite desta terça-feira, 13, aos 98 anos, em Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria da Mansão do Caminho, mesmo local onde ele morreu, por volta das 21h45, devido a uma falência múltipla dos órgãos.

O quadro de saúde do médium se tornou bastante delicado nos últimos meses. Ele havia finalizado seu tratamento contra um câncer de bexiga, mas começou a apresentar complicações como dificuldades em se hidratar e manter uma alimentação adequada. Com isso, foi preciso implementar uma sonda gástrica para que Divaldo recebesse os nutrientes necessários.

O diagnóstico do câncer veio em novembro de 2024, após um desconforto urinário. Em dezembro, ele iniciou o tratamento com sessões de radioterapia, associadas a uma ‘pequena dose’ de quimioterapia. Em meio ao tratamento, Divaldo seguia com suas atividades habituais no Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR), que integra a famosa Mansão do Caminho, seu trabalho social de maior fama.

O velório de Divaldo Franco será nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h, no Ginásio de Esportes da Mansão do Caminho. A cerimônia será aberta ao público.