Prefeitura lamenta morte de Divaldo Franco: "Sempre será exemplo"

Divaldo Franco morreu aos 98 anos - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador publicou em suas redes sociais, na noite desta terça-feira, 13, uma nota lamentando a morte de Divaldo Franco, aos 98 anos.

"Nos despedimos hoje de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espíritas da história", afirmou a Prefeitura sobre o "Semeador de Estrelas", como ele era chamado.

"Com tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos desse homem de tamanha grandeza, de entrega às causas humanitárias. Sua existência sempre será um exemplo para todos nós", completou a nota.

A Mansão do Caminho confirmou a morte de Divaldo Franco devido a uma falência múltipla dos órgãos. Em comunicado, o centro espírita disse que o médium "retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45", e lembrou que ele "dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo".

Prefeito comenta sobre Divaldo Franco

Também em seu perfil do X, antigo Twitter, o prefeito Bruno Reis lamentou o falecimento do líder espírita.

"Recebo com profundo pesar a notícia do falecimento de Divaldo Franco, um dos maiores líderes espirituais do Brasil e um exemplo de dedicação à caridade e à paz. Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas seu legado de amor e serviço ao próximo permanecerá vivo por gerações", escreveu.

O político ainda comentou: "Fundador da Mansão do Caminho, ele dedicou sua vida a acolher e educar crianças em situação de vulnerabilidade, transformando vidas e oferecendo esperança a milhares de famílias".