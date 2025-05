Morre Divaldo Franco: Mansão do Caminho se manifesta e destaca legado

Divaldo Franco morreu nesta terça - Foto: Luciano da Mata | Ag. A TARDE

A Mansão do Caminho confirmou a morte de Divaldo Franco, aos 98 anos, na noite desta terça-feira, 13, devido a uma falência múltipla dos órgãos. O velório será realizado no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20h, nesta quarta-feira, 14. O sepultamento ocorrerá na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

Em comunicado, o centro espírita disse que o médium "retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45", e lembrou que ele "dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo".

"Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia, Divaldo foi responsável por mais de 20 mil conferências, realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países ao redor do mundo", destacou a Mansão do Caminho.

Além disso, a fundação de Divaldo Franco declarou que ele publicou mais de 260 obras publicadas e mais de 10 milhões de exemplares vendidos, "deixando um legado literário espírita que abrange mais de 200 autores espirituais nos mais diversos temas e gêneros textuais".

"Fundou, ao lado de Nilson de Souza Pereira (desencarnado em 2013), o Centro Espírita Caminho da Redenção (1947) e a Mansão do Caminho (1952), que hoje constituem um admirável complexo educacional e socioassistencial, com 44 edificações, distribuídas em ruas, bosques e lago, em que são atendidas, diariamente, mais de 5 mil pessoas – crianças, jovens, adultos, idosos – que procuram ajuda material, educacional e espiritual", ressaltou.

"Decerto que a Pátria maior está em festa pelo regresso de um nobre irmão que cumpriu exitosamente a sua missão, e que agora fortalecerá a egrégora de benfeitores espirituais que acolhem e ajudam o mundo. Até logo, Semeador de Estrelas! Seu exemplo de luz e amor guiará nossos passos para sempre!", completou o texto.

A morte de Divaldo Franco

Maior líder espírita da Bahia e um dos principais nomes da doutrina recente no Brasil, o baiano Divaldo Franco faleceu na noite desta terça-feira, 13, aos 98 anos, em Salvador.

O quadro de saúde do médium se tornou bastante delicado nos últimos meses. Ele havia finalizado seu tratamento contra um câncer de bexiga, mas começou a apresentar complicações como dificuldades em se hidratar e manter uma alimentação adequada. Com isso, foi preciso implementar uma sonda gástrica para que Divaldo recebesse os nutrientes necessários.

O diagnóstico do câncer veio em novembro de 2024, após um desconforto urinário. Em dezembro, ele iniciou o tratamento com sessões de radioterapia, associadas a uma ‘pequena dose’ de quimioterapia.

Em meio ao tratamento, Divaldo seguia com suas atividades habituais no Centro Espírita Caminho da Redenção (CECR), que integra a famosa Mansão do Caminho, seu trabalho social de maior fama.