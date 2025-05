Do rádio à escrita, Divaldo Franco marcou presença na história de A TARDE

Divaldo Franco contribuiu com o Grupo A TARDE em diversas ocasiões - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Comunicador nato, Divaldo Franco contribuiu com o Grupo A TARDE em diversas ocasiões. Além de articulista no Jornal A TARDE, o médium, que faleceu na noite desta terça-feira, 13, também integrou a programação da A TARDE FM.

Na 103. 9, Divaldo comandou o ‘Minuto de Sabedoria’, onde transmitia mensagens sobre as mais diversas temáticas, às 6h e 18h, de segunda a sexta-feira. Em 2019, voltou à rádio, mas para uma entrevista [assista abaixo], onde falou sobre a trajetória e a obra realizada pela Mansão do Caminho, fundada por ele em 1952.

Mas foi com a palavra escrita, um dos seus maiores legados, que o comunicador marcou a história do Grupo - e suas páginas. O "Semeador de Estrelas", apelido carinhoso que recebeu de Chico Xavier, foi articulista fixo da editoria de Opinião de A TARDE, escrevendo quinzenalmente, às quintas-feiras. O seu último artigo publicado foi em outubro de 2024, quando se afastou por motivos de saúde.

O seu último artigo publicado no Jornal A TARDE foi em outubro de 2024 | Foto: Arestides Baptista | Cedoc A TARDE

Relembre e acesse alguns trechos das colunas de Divaldo Franco no Jornal A TARDE:

Intolerância e radicalismo - 26/08/2021

Há no ser humano a predominância dos instintos básicos, particularmente a ira, que se transforma em cólera, desde quando estimulada pelos desejos não realizados.

Como ser feliz - 09/09/2021



Por que tanto desaire e loucura numa sociedade portadora de equipamentos extraordinários? Porque o ser humano esqueceu-se de sua realidade para pensar apenas na aparência.

Ame-se e ame, portanto, vivendo com serenidade.

Saúde e bem-estar - 07/04/2022

A vida humana, por exemplo, tem como finalidade determinística a conquista da plenitude, isto é, do bem-estar permanente.

É natural que no transcurso do tempo vários fatores e ocorrências conspirem contra o planejamento, tendo em vista a imortalidade do ser.

Velório de Divaldo Franco

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.

A pedido de Divaldo Franco as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. Seu sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di", afirma o comunicado da Mansão do Caminho.

Assista à entrevista com Divaldo Franco