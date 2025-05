Ivete e outros famosos lamentam morte de Divaldo Franco: “Vá em paz”

Divaldo Franco morreu na noite desta terça-feira, 13 - Foto: Cedoc A TARDE

A cantora Ivete Sangalo lamentou publicamente a morte do médium Divaldo Franco, ocorrida na noite desta terça-feira, 13. Em uma mensagem emocionada, Ivete destacou o legado de amor, acolhimento e sabedoria deixado pelo comunicador espírita, a quem chamou de “querido”.

“Divaldo querido, nesse momento onde silenciosamente oro pela sua passagem com a paz infinita”, escreveu Ivete. “Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo àqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade.”

A artista baiana ainda agradeceu pelo convívio com o médium e pelas palavras de afeto recebidas ao longo dos anos. “Que honra estar nessa existência gozando da sua luz e sabedoria. Obrigada por sua linda caminhada, por todas as palavras de afeto e força. Você descansa agora em paz merecida. Sentiremos sua falta, meu querido. Vá em paz”, concluiu Ivete.

Quem também lamentou a partida de Divaldo foram os cantores Carlinhos Brown e Netinho. "Quase dormindo, acabei de saber: meu queridíssimo Divaldo Franco desencarnou. Siga na Luz, Divaldo, mas sempre aqui com sua gente de todo o mundo!", disse Netinho.

"Divaldo, uma luz ordenada pelo Superior Divino para cuidados com gente. Ele, de generosidade impagável, de precisão na condução de um mundo que continuará escutando e precisando das suas precisas e espontâneas preces. Sua missão agora é nova, mas sempre foi luz. Mensageiro do Templo dos Invisíveis. Até um dia. Muito obrigado", agradeceu Brown.

A nível nacional, prestaram homenagens os atores Beth Goulart, Regiane Alves e Marcos Veras:

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Velório de Divaldo Franco

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.

A pedido de Divaldo Franco as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. Seu sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di", afirma o comunicado da Mansão do Caminho.