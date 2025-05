José Medrado fala sobre a morte de Divaldo Franco: "Um inspirador"

Divaldo Franco e José Medrado, médiuns espíritas influentes na Bahia - Foto: Reprodução Blog Espiritualidade e Sociedade

O médium e colunista de A TARDE, José Medrado, classificou o também médium, Divaldo Franco, que morreu nesta terça-feira, 13, aos 98 anos, como a segunda maior referência da doutrina espírita brasileira de todos os tempos, ficando atrás apenas de Chico Xavier, um dos mais importantes líderes do espiritismo.

Ele foi um inspirador para muitos palestrantes iniciais. Então, é um ciclo que se fecha dentro do movimento espirita nacional, inclusive, porque os posicionamentos dele não eram assim, posicionamentos abraços pela totalidade do movimento. Mas, ele era efetivamente uma referência muito forte, principalmente, pela trajetória dele de mais de 70 anos de pregação José Medrado - médium e colunista de A TARDE

O idealizador e fundador da Cidade da Luz recebeu a notícia da morte do líder da Mansão do Caminho com serenidade, pois, segundo ele, o próprio médium já vinha se preparado para o desencarne.

"Ele vinha mesmo dizendo, há algum tempo, que já estava realmente se preparando para partir. Então, ele já vinha falando a respeito disso", explicou o também palestrante.

Lacuna no movimento espírita?

Questionado se a morte de Divaldo deixará uma lacuna a ser preenchida no movimento espírita, Medrado respondeu que não, já que o "Semeador de Estrelas" foi único e seu legado e ensinamentos ficarão para sempre.

"Honestamente, não. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, o espiritismo não é hierarquizado, os trabalhadores são autônomos nas suas funções, nos seus ofícios de pregação e, inclusive, na conduta das suas instituições. Então, não existe substituir ou substitutos. Quando o Chico também desencarnou, [perguntaram]: e aí quem vai [substituir?]. Não existe uma lacuna a ser preenchida", concluiu ele.

Velório

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.

A pedido de Divaldo Franco as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. Seu sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.