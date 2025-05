"O amor é a alma da vida": 5 frases marcantes de Divaldo Franco

Divaldo Franco morreu na noite desta terça-feira, 13 - Foto: Cedoc A TARDE

Com mais de 70 anos de atuação no movimento espírita, o médium Divaldo Franco, que morreu na noite desta terça-feira, 13, se consolidou como uma das principais referências da doutrina kardecista no Brasil. Ao longo das décadas, suas palestras, entrevistas e escritos, centrados em valores como caridade, fraternidade, amor e evolução espiritual, impactaram milhares de pessoas — especialmente seguidores da religião.

Conhecido pela oratória serena e pela profundidade espiritual, Divaldo chamava a atenção de multidões ao abordar temas complexos da alma humana com simplicidade, emoção e fé.

Suas frases, muitas vezes compartilhadas em redes sociais, livros ou durante conferências, tornaram-se uma forma de conforto e orientação para quem buscava sentido diante das dores da existência.

Confira algumas das frases mais marcantes de Divaldo Franco:

Velório de Divaldo Franco

O velório de Divaldo Franco contará com uma programação especial, no ginásio de esportes da Mansão do Caminho (Pau da Lima), nesta quarta-feira, 14, das 9h às 20h. O momento é aberto ao público, sem a necessidade de agendamento prévio.

A pedido de Divaldo Franco as cerimônias póstumas serão de curta duração e simples, não haverá cortejo em carro aberto e seu caixão permanecerá fechado. Seu sepultamento será realizado na quinta-feira, 15, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, mesmo local onde foi sepultado seu amigo e companheiro de jornada na criação e manutenção da Mansão do Caminho, Tio Nilson de Souza Pereira.

"O ato não tem como finalidade promover a adoração do corpo físico, mas possibilitar a todos um instante de união e oração para juntos externamos nosso carinho e gratidão por nosso Tio Di", afirma o comunicado da Mansão do Caminho.