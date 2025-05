Gilmar Mendes deve confrontar clubes da Série A com eleição na CBF

Mendes é o relator no STF da ação que questiona o afastamento de Ednaldo Rodrigues - Foto: Andressa Anholet | STF

A eleição para a presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), marcada para o próximo dia 26 de maio, traz a tona, um possível conflito entre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e os clubes da Série A do Brasileirão.

Enquanto Mendes articula apoio à candidatura de Samir Xaud, presidente eleito da Federação de Futebol de Roraima, os principais clubes do país divulgaram neste sábado, 17 uma nota conjunta em apoio a Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF). Somente 4 clubes da série A não assinaram.

A disputa se iniciou após decisão judicial que afastou Ednaldo Rodrigues do comando da CBF. Fernando Sarney, nomeado interventor judicial, ficou responsável por organizar o pleito e estabeleceu o prazo entre 18 a 20 de maio para o registro das chapas. A posse do novo presidente está prevista para o dia seguinte à eleição, com mandato até 24 de maio de 2029.

Samir Xaud tem apoio de 19 das 27 federações estaduais e do próprio interventor. De acordo com O Globo, o nome de Samir foi sugerido por Gilmar Mendes como alternativa às lideranças das federações. Mendes é o relator no STF da ação que questiona o afastamento de Ednaldo Rodrigues. Existe a expectativa de que a Corte não reverta a decisão da Justiça do Rio de Janeiro.

A atuação de Mendes no processo eleitoral da CBF, ganhou visibilidade após liminar concedida, em janeiro de 2024, que devolvia Ednaldo ao cargo, medida que foi em seguida derrubada. Em entrevista ao UOL, Mendes negou conflitos de interesse, mesmo após vir à tona a existência de contrato entre a CBF e o IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), do qual é sócio.

Samir Xaud enfrenta resistência dos clubes da elite do futebol. Neste sábado, 17, pelo menos 32 agremiações das Séries A e B, o que inclui representantes dos blocos Libra e Liga Forte União, realizaram uma reunião virtual e divulgaram nota oficializando apoio a Reinaldo Carneiro Bastos.

A Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a LFU (Liga Forte União) são 2 blocos formados por clubes brasileiros com o objetivo de negociar de forma coletiva, os direitos de transmissão e outras receitas comerciais do futebol nacional, sobretudo a partir da criação de uma futura liga independente para organizar o Campeonato Brasileiro.

A Libra defende um modelo com maior peso para critérios de audiência e desempenho, enquanto a LFU busca uma distribuição mais equilibrada entre todos os participantes, e é composta por clubes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Grêmio, Atlético-MG e Bahia. Já a LFU reúne equipes como Corinthians, Internacional, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Athletico Paranaense, Fortaleza e Coritiba, além de diversos clubes das Séries B e C. Os dirigentes alegam que não foram consultados durante a articulação da candidatura de Xaud e criticam a falta de diálogo com os clubes.

O estatuto da CBF exige que as chapas tenham o apoio mínimo de 8 federações e 5 clubes com direito a voto. O colégio eleitoral é composto por 27 federações estaduais, cujos votos têm peso 3, 20 clubes da Série A (peso 2) e 20 clubes da Série B (peso 1).

A eleição vai ser realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Em ofício, Xaud pediu o adiamento do pleito para o dia 26, coincidentemente a mesma data marcada para a apresentação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira. O interventor ainda analisa o pedido.