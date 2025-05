Enteados da filha de Mano Menezes são vítimas em acidente na BR-293

Enteados, Maria Sophia Dumoncel de 16 anos e Arthur Dumoncel, de 9, não resistiram e morreram em acidente - Foto: Reprodução/ @camillamenezes.comunicacao

Um acidente de carro na BR-293 deixou três vítimas, entre elas estavam os enteados da filha do treinador Mano Menezes. Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, estavam no veículo que saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

A jovem Maria Sophia Dumoncel e o menino Arthur Dumoncel, não resistiram e morreram no local, segundo confirmação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que também identificou a terceira vítima, um homem de 42 anos, ainda não identificado. Ele foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Outras duas pessoas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os hospitalizados são o motorista do veículo, de 29 anos, e um outro passageiro, de 23 anos. Ambos são de Dom Pedrito, município do Rio Grande do Sul.

O velório de Arthur Dumoncel e Maria Sophia será realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito. Já o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria, no próximo domingo, 18, conforme publicação nas redes sociais de Camila Menezes, filha de Mano Menezes.

Em razão do ocorrido, Mano Menezes foi liberado pelo Grêmio na partida deste sábado, 17, contra o São Paulo, pelo Brasileirão. O técnico está retornando ainda hoje para Porto Alegre para ficar com a família e acompanhar os atos fúnebres.

Em nota, o clube de futebol gaúcho lamentou as mortes. "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências", diz trecho.

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa.

As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente.

Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica".

