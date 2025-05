Dupla Ba-Vi apoia candidatura de Reinaldo Bastos à presidência da CBF

Candidado a presidência da CBF, Reinaldo Bastos preside a Federação Paulista de Futebol - Foto: Divulgação / FPF

A corrida pela presidência da CBF ganhou contornos decisivos neste sábado, 17, com a divulgação de uma carta de apoio assinada por 32 clubes das Séries A e B a favor da candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol. Bahia e Vitória também assinaram o manifesto em prol do candidato.

A articulação ocorreu em resposta direta à condução considerada unilateral do processo eleitoral pela atual administração provisória da CBF. Desde o afastamento de Ednaldo Rodrigues, a entidade tem sido comandada por Fernando Sarney, interventor nomeado pela Justiça, que marcou a eleição para o dia 25 de maio, data que agora pode ser alterada para o dia seguinte a pedido de Samir Xaud, presidente da Federação Roraimense e principal concorrente de Bastos.

A manifestação conjunta dos clubes foi liderada por dirigentes da Liga Brasileira de Futebol (Libra) e da Liga Forte União (LFU), dois blocos que vêm defendendo maior representatividade no comando da CBF e o fortalecimento de uma futura liga nacional. No centro do debate está a reclamação de que os clubes foram ignorados na construção da candidatura de Xaud, que tem apoio declarado de 19 das 27 federações estaduais.

“Falta liderança, falta decisão, falta transparência, falta respeito”, diz o comunicado divulgado nas redes sociais da LFU. A nota ainda reforça o compromisso das agremiações com a criação de uma liga e com o fortalecimento da voz dos clubes nas instâncias decisórias do futebol brasileiro.

A matemática eleitoral

No colégio eleitoral da CBF, os clubes das Séries A e B têm direito a voto, sendo que os da elite têm peso 2 e os da segunda divisão, peso 1. Já as federações estaduais têm peso 3. A candidatura de Bastos já reúne 32 clubes, o que representa ao menos 48 votos, insuficientes, ainda, para a vitória, mas significativos como pressão institucional.

Para registrar sua candidatura, Bastos precisa do apoio formal de ao menos cinco clubes (já garantido) e de oito federações estaduais, este último ponto é seu maior desafio. Xaud, por sua vez, tem a maioria das federações a seu lado, mas enfrenta forte rejeição entre os clubes, especialmente os da Série A, que veem com desconfiança o protagonismo de um dirigente vindo de uma federação com pouca expressão no cenário nacional.

Próximos capítulos

Com o prazo de inscrição das chapas até o dia 20, o tabuleiro eleitoral segue em movimentação. Além de Bastos e Xaud, ainda há conversas por uma terceira via, que pode vir com o nome de Luciano Hocsman (Federação Gaúcha) ou até mesmo com o próprio Fernando Sarney. O desfecho deve ocorrer em meio à convocação da Seleção e à esperada apresentação de Carlo Ancelotti como novo técnico.