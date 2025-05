Doença invisível: homem demora 38 anos para ser diagnosticado

Brunno Falcão descobriu doença aos 38 anos - Foto: Divulgação

Uma doença invisível marca a vida de Brunno Falcão, de 41 anos. O homem passou cerca de 38 anos ouvindo que suas dores eram “frescura”, mas conseguiu receber um diagnóstico.

O empresário somente descobriu que tem a Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) aos 38 anos, depois de uma vida marcada por dor crônica, fadiga e lesões recorrentes.

Em entrevista ao site Metrópoles, o homem, que nasceu em Brasília, disse que convive com os sintomas da síndrome desde a infância.

“Sempre tive muita dor, mas cresci com pouco acesso a um sistema de saúde de qualidade. Havia negligência, falta de conhecimento de profissionais e até mesmo dos meus pais, que não tinham culpa. Ainda hoje há muita desinformação sobre a SED”, declarou.

Já adulto, quando passou a ter melhores condições e acesso direto a médicos, o empresário seguiu na busca de um diagnóstico, mas a situação não mudou.

“Trabalho há 23 anos com educação para profissionais da saúde e, nesse tempo todo, nenhum médico sequer cogitou a possibilidade de eu ter uma síndrome. Sempre convivi com dores e lesões. Chegou um ponto em que eu simplesmente desisti. Decidi viver com dor”, falou.

Segundo o neurologista Welber Oliveira, do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor (CEHD), em Brasília, essa falta de diagnóstico tem relação com o desconhecimento da síndrome por parte dos profissionais de saúde.

“Além disso, não há um exame laboratorial ou de imagem que confirme o diagnóstico do subtipo hipermóvel, que é o mais comum, sendo necessário um exame físico completo e escuta clínica qualificada”, garantiu.

A descoberta da doença

A esposa de Brunno foi quem o ajudou para que diagnóstico pudesse vir à tona. Isso aconteceu em 2021, quando ele procurou uma clínica especializada em dor.

"Na primeira consulta, a médica descreveu sensibilidades minhas que eu nem tinha mencionado. Ela parecia me conhecer mais do que eu mesmo. Só depois disso é que comecei a entender o que eu tinha. Passei por avaliação genética e, finalmente, recebi o diagnóstico de Síndrome de Ehlers-Danlos”, contou.

A SED é uma condição hereditária do tecido conjuntivo que pode afetar diversos sistemas do corpo, como o musculoesquelético, cardiovascular, gastrointestinal e neurológico, entre outros.