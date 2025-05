Mulher ignora sintomas comuns por anos e descobre câncer agressivo

Heather Candrilli descobriu câncer em estágio avançado - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher de 36 anos recebeu o diagnóstico de um câncer de intestino em estágio 4, também chamado de câncer metastático, após anos ignorando sintomas comuns.

De acordo com informações do site Metrópoles, a norte-americana Heather Candrilli sofreu com episódios de inchaço e dores abdominais. No entanto, ela vinha ignorando os sintomas por atribuí-los à alimentação.

No ano passado, a norte-americana foi diagnosticada com o câncer de forma tardia. “Quando você tem essa idade, está ocupado criando uma família, e a última coisa em que você vai pensar é em si mesmo”, escreveu o marido dela, Corey Candrilli, nas redes sociais.

A publicação ressaltou que a mulher chegou a passar por vários médicos para investigar os sintomas e chegou a ser testada para condições autoimunes crônicas, como doença de Crohn e doença celíaca.

O problema, porém, foi que ela não realizou alguns exames específicos, como a colonoscopia. Por isso, a moradora de Nova York não conseguiu identificar a doença antes que ela avançasse.

A descoberta do câncer

Heather Candrilli encontrou uma massa estranha no fígado e foi a colonoscopia que descobriu que o tumor agressivo que havia se espalhado para outras partes do corpo.

Como funciona a colonoscopia? Trata-se de um exame que pode detectar e prevenir o câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal.

De acordo com especialistas, o recomendado é que o exame seja feito a partir dos 45 anos ou para pessoas com histórico familiar da doença.