Câncer de intestino: conheça os principais sintomas e prevenções

Prestes a ir para os Estados Unidos para um tratamento contra o câncer, Preta Gil passou nos últimos meses por uma série de internações e cirurgias. O quadro de câncer no intestino e a trajetória revelada pela artista têm gerado algumas reflexões sobre a importância de acompanhamento médico adequado.

O Portal A TARDE falou com um médico especialista que explicou os principais sinais, sintomas, cuidados e prevenções contra o câncer de intestino.

O consumo excessivo de alimentos industrializados, carência de água e estresse podem provocar, a curto e longo prazo, problemas de saúde no sistema digestivo, segundo especialistas. O órgão vital do nosso corpo, o intestino tem como função principal realizar a digestão e absorver os nutrientes que consumimos ao longo do dia.

“O que você come hoje pode ser seu maior remédio para um intestino saudável amanhã”, defende o especialista em medicina integrativa Italo Almeida.

Principais sintomas

Devido a uma rotina intensa e agitada, muitas pessoas acabam ignorando sintomas e desconfortos que são sinais de alerta do corpo, como dores constantes na barriga, enjoos, azia e prisão de ventre.

O também diretor médico da NeuroIntegrada, Italo Almeida, enfatiza que sinais como esses alertam para a necessidade de mais atenção com a saúde.

“Inchaço abdominal frequente, presença de muco ou sangue nas fezes, gases em excesso e cansaço constante são outros sintomas que devem ser acompanhados de perto por um especialista, para que seja possível evitar doenças graves, como câncer e outras patologias”, ressalta o médico.

Medicina Integrativa

A medicina integrativa atua de forma preventiva e terapêutica, para promover o equilíbrio da microbiota intestinal, a redução de processos inflamatórios crônicos e o fortalecimento do sistema imunológico.

Para isso, são adotados recursos como nutrição personalizada com fibras, que são prebióticos, probióticos, além do manejo do estresse, estímulo à prática regular de atividade física, medidas de controle de stress e suplementação personalizada de acordo com deficiências nutricionais.

Saúde mental e do intestino

Cuidamos do paciente como um todo, corpo, mente e emoções. O suporte emocional e nutricional contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida, além de aumentar a disposição e trazendo mais equilíbrio, resiliência e serenidade”, explica.

Cérebro e intestino: uma via de mão dupla

O funcionamento do cérebro e do intestino andam lado a lado. Essa ligação faz com que o sistema digestório seja diretamente afetado por nossas emoções e sentimentos.

“O eixo cérebro-intestino funciona como uma via de mão dupla, mediada principalmente pelo nervo vago. Isso significa que situações de estresse e ansiedade podem afetar diretamente o funcionamento intestinal, provocando sintomas como dor abdominal, diarreia, constipação, inchaço e desconforto”, explica o especialista.

“Da mesma forma, alterações na microbiota intestinal, como a disbiose, também impactam negativamente o cérebro, contribuindo para o agravamento de quadros emocionais, como ansiedade e depressão. Essa conexão demonstra como a saúde mental e a saúde intestinal estão profundamente interligadas.”, acrescenta Italo Almeida, que enfatiza a importância da saúde emocional para o bem-estar físico.

Prevenção

Água, sucos naturais, alimentação balanceada e rica em frutas e verduras são alguns dos fatores que contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo.

“A redução do consumo de produtos ultraprocessadas, do uso de cigarro e bebidas alcoólicas são alguns dicas que podem parecer clichê, mas são extremamente relevantes para a saúde. Esse combo de bons hábitos atrelado à atividade física regular e sono de qualidade deve fazer parte dos cuidados de quem quer uma vida longa e saudável”, recomenda o médico.