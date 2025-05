Mounjaro: entenda as polêmicas por trás de medicamento

A busca pelo medicamento tem gerado tentativas ilegais de entrada no Brasil - Foto: Divulgação

Na febre dos medicamentos em caneta voltados para o tratamento de diabetes do tipo 2 e obesidade, o Mounjaro tem se destacado em pesquisas pela maior eficiência comparado a outros medicamentos de mesma função, mas o também conhecido como “Ozempic dos ricos” carrega uma série de polêmicas.

Devido à sua ação nos hormônios que regulam a digestão e a saciedade, muitas pessoas estão buscando o medicamento para emagrecimento, ainda que não tenham diagnóstico de sobrepeso ou obesidade.

Nos Estados Unidos, o princípio ativo do Mounjaro apontado como responsável por essa redução, é o componente tizerpatida. Assim como a Ozempic da farmacêutica Novo Nordisk, no Brasil, o medicamento é amplamente utilizado de forma off-label para perda de peso.

Mounjaro é aprovado pela Anvisa?

O medicamento foi aprovado pela Anvisa em setembro de 2023 para diabetes do tipo 2, mas a agência avalia ainda a indicação para perda de peso. Com a autorização da venda do medicamento, a previsão é de que o Mounjaro chegue às farmácias brasileiras entre a primeira quinzena de maio até o próximo dia 15.

Com a regulação da Anvisa, para ter acesso ao medimento é obrigatório a apresentação e retenção de receita médica para compra de medicamentos agonistas de GLP-1, como Ozempic, Saxenda, Mounjaro e similares.

Comercialização ilegal

Antes de ser aprovado, o Mounjaro já tem sido encontrado no mercado ilegal em tentativas de importação do medicamento. Na capital baiana, mais de 60 canetas de Mounjaro foram apreendidas pela Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Salvador, no final de abril.

A comercialização do produto no país era proibida e a importação pode apenas ser feita por pessoa física com receita médica, segundo a Anvisa.

Como funciona o Mounjaro?

O Mounjaro simula a ação dos hormônios GLP-1 e GIP. Eles, por sua vez, são associados à ativação da sensação de saciedade no cérebro e à redução da velocidade da digestão da comida. Com isso, o indivíduo sente menos fome, consome menos calorias e, consequentemente, perde peso.

No pâncreas, essa atuação também estimula a produção de insulina, motivo pelo qual os remédios são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2.

Quanto vai custar o Mounjaro?

Conhecido como “Ozempic dos ricos” por no Brasil ser utilizado por pessoas que conseguem pagar os custos elevados de importação, o preço máximo Mounjaro poderá variar de R$ 1.882.82 a R$ 4.006.82 a depender da alíquota do ICMS em cada estado e da dose, segundo Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável pela definição dos valores de medicamentos no país.

Ele está disponível nas versões de 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10 mg, 12,5mg e 15mg, com as dosagens mais baixas que devem ser usadas no início para evitar efeitos adversos. Assim como a Ozempic, é uma injeção semanal, e o rendimento da caixa depende da fase do tratamento.

Os valores do medicamento equivalem a quatro canetas injetáveis suficientes para um mês de tratamento.

Quais os efeitos colaterais do Mounjaro?

Os efeitos colaterais costumam ser gastrointestinais e envolver náuseas, vômitos e diarréias. No entanto, ocorrem de forma leve a moderada e geralmente são transitórios. Especialistas alertam ainda que o medicamento deve ser usado apenas por pessoas com diabetes ou obesidade diagnosticadas.

O uso em pessoas saudáveis, principalmente em doses elevadas, pode ser perigoso, reforçam os médicos.