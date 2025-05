Monjauro é campeão na redução de peso e supera Ozempic

Mounjaro - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que o medicamento Mounjaro superou o Ozempic no tratamento de obesidade para adultos. O responsável por essa redução é o componente tizerpatida, presente no segundo fármaco.

Os resultados do levantamento mostram que os pacientes que utilizaram tirzepartida perderam 22,8 kg, em percentual, isso representa 20,2% do peso corporal Já quem utiliza o semaglutida, componente do Ozempic, perderam 15 kg (13,7% do peso corporal). A porcentagem representa uma eficácia 47% maior da tirzepatida na redução do peso.

Os dados fazem parte da pesquisa clínica SURMOUNT-5 e foram apresentados durante o 32º Congresso Europeu de Obesidade (ECO). O medicamento da farmacêutica Eli Lilly chega ao Brasil ainda na primeira quinzena de maio.

Para realizar o estudo, os pesquisadores analisaram 751 adultos com obesidade ou sobrepeso, sem diabetes, mas com comorbidades, como: hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono (AOS) ou doença cardiovascular.

Entenda como funciona o monjauro

O Mounjaro simula a ação de dois hormônios produzidos no intestino, o GLP-1 e o GIP, auxiliando a controlar os níveis de açúcar no sangue e a reduzir o apetite. O medicamento é considerado uma evolução dos medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic.

A aplicação do Mounjaro é feita uma vez por semana, por injeção subcutânea.