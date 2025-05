Ozempic "supera" Anvisa e venda continua em alta

Medicamentos permanecem em alta no Brasil - Foto: Joel Saget | AFP

Medicamentos como o Wegovy, Ozempic e o Mounjaro, usados para a diabetes e perda de peso, deve permanecer em linha crescente de venda no Brasil nos próximos meses. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem feito restrições, mas as medidas não devem causar qualquer impacto imediato.

De acordo com publicação do Infomoney, somente no primeiro trimestre de 2025, as vendas de produtos do tipo aumentaram em mais de 40% na rede de farmácia Pague Menos, uma das maiores do país. Em abril deste ano, a Anvisa passou a exigir que tais medicamentos sejam vendidos apenas sob prescrição, com retenção da receita na farmácia.

Ainda segundo o portal, a chegada do Mounjaro ao Brasil também deve impactar no aumento das vendas. As principais redes de farmácia do país chegaram a abrir a pré-venda, para que o cliente possa fazer reserva do produto.

O que diz a Anvisa?

Na portaria divulgada no último mês, a Anvisa indica que a receita das 'canetas' terá validade de até 90 dias, com necessidade de via dupla.

Como justificativa, o órgão cita eventos recentes relacionados aos remédios.

"Essa medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, especialmente porque foi observado um número elevado de eventos adversos relacionados ao uso desses medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa", diz trecho da nota divulgada.