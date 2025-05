‘Ozempic dos ricos’: saiba quanto o Mounjaro vai custar no Brasil

Mounjaro começará a ser vendido no Brasil - Foto: Reprodução | Agência Brasil

As farmácias brasileiras passarão a contar em suas prateleiras com o Mounjaro a partir deste mês de maio. O medicamento para diabetes tipo 2 tem ficado conhecido como o “Ozempic dos ricos”, pois é utilizado no Brasil por pessoas que conseguem pagar os custos elevados de importação.

Utilizado também para emagrecimento, o medicamento chegará às farmácias brasileiras na primeira quinzena de maio, segundo a fabricante Eli Lilly.

O preço do tratamento mensal pode variar entre R$ 1,4 mil e R$ 2.384,34, dependendo da dose e do canal de compra, de acordo com informações do jornal O Globo.

Indicação de uso do Mounjaro

Apesar do potencial do Mounjaro no controle de peso, especialistas alertam que ele só deve ser usado por pessoas com diabetes ou obesidade diagnosticadas.

O uso em pessoas saudáveis, principalmente em doses elevadas, pode ser perigoso.

Sintomas mais comuns nos casos de internação

Entre os sintomas mais comuns estão náuseas, vômitos, fraqueza, constipação severa, desidratação, dor abdominal e deficiência nutricional grave.

Um caso grave ocorreu no Hospital Albert Einstein, onde uma paciente sem obesidade foi internada na UTI após usar o produto por três meses.

Quanto custará no Brasil?

O medicamento será vendido em caixas com quatro canetas injetoras, suficientes para um mês de tratamento. O preço cheio varia de R$ 1.907,29 (na dosagem de 2,5 mg) a R$ 2.384,34 (5 mg).