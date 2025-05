Gripe aviária: governo emite pedido para que países não penalizem Brasil

Primeiro caso de gripe aviária é registrado no Rio Grande do Sul - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), informou nesta sexta-feira, 16, que segue trabalhando para que os países que compram frango brasileiro reconheçam que a necessidade de bloqueio da proteína animal seja somente em um raio de 10 quilômetros da contaminação por conta da gripe aviária.

A afirmação foi feita por conta dos bloqueios das importações de carne de frango produzida em território nacional, já anunciados por China, União Européia e Argentina, após o país registrar o primeiro caso da doença, localizada em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

“Tendo em vista que o Brasil é o maior produtor e exportador de carne de aves do mundo, que possui dimensões continentais com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com longas distâncias e deslocamentos, reiteramos a importância de se reconhecer a regionalização para o caso”, diz o texto da nota divulgada pelo Ministério.

A defesa do MAPA diz que o raio de 10 km do foco é baseado no princípio da regionalização que, segundo a pasta, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Quais países aprovaram a regionalização?

De acordo com o Ministério, alguns países importadores de carne do Brasil já aprovaram a regionalização dos embargos, são eles: Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas

“O MAPA agradece a contínua confiança no sistema sanitário brasileiro e coloca à disposição todo seu corpo técnico de altíssima competência para esclarecimentos. Portanto, não há restrição generalizada da exportação de produtos de aves do Rio Grande do Sul”, reforça a pasta.

Somado a isso, o Ministério acrescenta que o Brasil agiu com transparência e responsabilidade nas ações.