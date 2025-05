Gripe aviária: entenda riscos de transmissão, sintomas e prevenção

O vírus da influenza aviária, identificado como H5N1 chegou no Brasil em 2023 - Foto: Reprodução

O Brasil identificou o primeiro foco de gripe aviária em uma granja de aves comerciais, na quinta-feira, 15, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O vírus da influenza aviária (IA) de alta patogenicidade, identificado como H5N1, é um subtipo do vírus influenza que circula no mundo desde 2006, mas só chegou ao Brasil em 2023 e atinge predominantemente aves.

Com o novo registro, muitas dúvidas sobre transmissão e contaminação passam a surgir, O Portal A TARDE separou as principais questões para o conhecimento sobre a gripe aviária.

Pode ser transmitida para humanos?

Quando infectadas, as aves podem disseminar o vírus através da saliva, secreções de mucosas e fezes. As pessoas raramente contraem a influenza aviária, mas a transmissão pode acontecer das seguintes formas:

Contato direto: (respirar o vírus contido em gotículas ou partículas transportadas pelo ar);

Contato com superfícies: O contato com superfícies contaminadas por aves infectadas e em seguida tocar os próprios olhos, boca ou nariz;

Há ainda duas formas de transmissão a da ave para a pessoa e de pessoa para pessoa:

Transmissão de ave para pessoa: a transmissão do vírus da IA para os humanos é rara. Quando ocorre, se dá por exposição a aves infectadas ou inalação de partículas contaminadas com as suas excreções.

Transmissão de pessoa para pessoa: A propagação do vírus H5N1 entre humanos, pelo contato próximo prolongado e desprotegido, tem sido relatada muito raramente, sendo limitada, ineficiente e não sustentada.

Não transmite pelo consumo

De acordo com o Ministério da Agricultura e a Organização Mundial de Saúde (OMS), até o momento não há registros de contaminação de gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos devidamente preparados.

O Ministério da Saúde afirma ainda que a disseminação do vírus acontece mediante apenas pela contato direto através da saliva, secreções de mucosas e fezes. Respirar o vírus contido em gotículas ou partículas transportadas pelo ar, ou pelo contato com superfícies contaminadas.

Grupos que correm mais risco

As pessoas expostas a aves infectadas, como criadores de aves e pessoas envolvidas no controle de surtos são os grupos que têm a maior probabilidade de se infectar com vírus da influenza aviária.

Quais os sintomas nos humanos?

Os sintomas da gripe aviária nos humanos são de uma gripe comum, mas precisa de atenção, pois pode evoluir para quadros graves de pneumonia, por exemplo, além de poder causar falência de múltiplos órgãos, choque séptico e infecções bacterianas e fúngicas secundárias.

infecção respiratória;

desconforto respiratório;

pneumonia grave;

náusea, vômito

diarréia;

febre alta (maior ou igual a 38°C);

tosse seguida de dispneia/desconforto respiratório

Sintomas nas aves

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, os sintomas em aves são:

dificuldade respiratória;

secreção nasal ou ocular;

espirros;

andar cambaleante;

pescoço torto;

diarreia;

alterações bruscas no consumo de água e ração nas aves de criação;

redução na produção ou má formação de ovos;

alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres.

Diagnóstico Laboratorial

Todos os casos suspeitos devem ser submetidos à coleta de amostra de secreção nasofaríngea (SNF) o mais rápido possível, seguindo a mesma forma da coleta para diagnóstico dos demais vírus influenza, conforme o Ministério da Saúde.

Atualmente, no Brasil há três laboratórios que podem manipular essas amostras, são eles: o Laboratório de Referência Nacional Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), localizado no Rio de Janeiro/RJ, e dois Laboratórios de Referência Regional, localizados no Instituto Adolfo Lutz (IAL) em São Paulo/SP, e no Instituto Evandro Chagas (IEC) em Ananindeua/PA.

Prevenção e controle

De acordo com o Ministério da Saúde, as principais medidas de prevenção ao contágio dizem respeito à restrição do contato com aves infectadas, doentes ou mortas, incluindo aves silvestres, e deve relatar a existência de aves mortas entrando em contato com as autoridades locais de meio ambiente, saúde ou agricultura.

A pasta recomenda ainda que pessoas em exposição laboral ou recreativa de aves tomem medidas de precaução, além de utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI). É preciso também evitar tocar em boca, olhos e nariz após contato com animais ou superfícies contaminadas, lavar as mãos com sabão e trocar de roupas após contato com animais.

Tratamento

Nas pessoas, os sintomas são os mesmos de uma gripe comum, e o tratamento de humanos com gripe aviária é feito com remédios antivirais.

Imunodeprimidos, idosos e portadores de doenças crônicas cardíacas ou pulmonares são considerados grupos de risco, que podem apresentar sintomas mais fortes.

As autoridades sanitárias precisam ser comunicadas com urgência, em caso de suspeita, para que possam tomar as medidas cabíveis, tanto de tratamento quanto para evitar a propagação da doença.

Por ser um vírus de distribuição mundial, com ciclos pandêmicos ao longo dos anos, a possibilidade de transmissão entre os seres humanos pode representar um alto risco para a população mundial.