Após caso de gripe aviária, Argentina para de importar frangos do Brasil

O vírus da influenza aviária, identificado como H5N1 chegou ao Brasil - Foto: Reprodução

O governo da Argentina confirmou, nesta sexta-feira, 16, a suspensão da importação de carne de frango e subprodutos do Brasil após o registro do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

A decisão foi divulgada por meio de um comunicado do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) que diz que a medida será válida até que o governo brasileiro confirme que o país esteja livre da doença.

O primeiro caso da doença foi confirmado em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a doença “não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos”.