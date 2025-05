Canibalismo: mulher arranca orgão genital de marido e come com feijão

Mulher preparou a feijoada por "curiosidade" - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa por matar e após isso ter cozinhado o órgão genital do próprio marido no feijão. O caso aconteceu em Acrelândia, no interior do Acre e a Polícia Civil investiga o caso.

O homem de 37 anos estava desaparecido há dias quando seu corpo foi localizado em uma área próxima à casa onde o casal vivia. As investigações começaram quando a mulher forneceu informações contraditórias à polícia

Em novo depoimento, a mulher admitiu o assassinato. À polícia, disse ter agido por vingança após descobrir que o companheiro acessava conteúdos adultos em redes sociais. Ela ainda confessou que, “movida pela curiosidade”, decidiu preparar o órgão genital do marido com feijão e ingeriu parte do alimento.

A Polícia Civil não informou se a suspeita será submetida a avaliação psicológica. O caso segue em investigação.