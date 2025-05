Avião com 200 kg de maconha é interceptado pela FAB

Piloto realizou um pouso forçado no meio da mata - Foto: FAB

Um avião carregado com drogas foi interceptado por dois caças da Força Aérea Brasileira (FAB) nesta quinta-feira, 15, na região amazônica. Ao perceber a aproximação dos militares, o piloto realizou um pouso forçado em uma área de mata fechada.

Após o pouso, os ocupantes da aeronave atearam fogo no avião, destruindo parte da carga ilícita. De acordo com informações da Polícia Federal e da FAB, o avião transportava cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk - conhecida como "supermaconha", uma variedade mais potente da droga.

O avião Embraer EMB-810 SENECA III, que custa aproximadamente R$ 1 milhão de reais foi detectado pelas forças de segurança que realizaram o reconhecimento à distância e a interrogação da aeronave. Na sequência, foram realizados os procedimentos de intervenção, determinação de ordens de mudança de rota e tiros de aviso.

Policiais federais que estavam em solo conseguiram apreender parte da caga que não foi consumida pelo fogo e, na sequência, foram resgatados pelo helicóptero de H-60 Black Hawk da FAB. Agora, a Polícia Federal investiga quem são os envolvidos no crime e quem é o responsável pela aeronave.